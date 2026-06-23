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लखनऊ अग्निकांड: अलीगंज पहुंची SIT और फॉरेंसिक टीम, हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में भीषण अग्निकांड की जांच जे हो गई है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गठित एसआईटी का गठन किया गया है। मंगलवार को SIT की टीम मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी है। एक-एक चीज का निरीक्षण किया जाएगा। बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे हैं।

लखनऊ अग्निकांड: अलीगंज पहुंची SIT और फॉरेंसिक टीम, हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू

देरLucknow Fire Tragedy: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर हुए भीषण अग्निकांड की जांच जे हो गई है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गठित एसआईटी का गठन किया गया है। मंगलवार को SIT की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक-एक चीज का निरीक्षण किया। बिल्डिंग के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। वहीं, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुटाए।

एसआईटी ने लगभग एक घंटे तक बिल्डिंग के सभी तलों को बहुत ही बारीकी नज़र से पड़ताल की। अलग-अलग एंगल से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई।फॉरेंसिक टीम हर एक कोने से सैंपल एकत्र किए। टीम के अफसरों ने एसी के आउटडोर पैनल को भी बहुत ही बारीकी से देखा। इन्हीं पैनलों से शार्ट सर्किट होने का अंदेशा है।

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हर पहलू की होगी जांच

निरीक्षण के बाहर निकलने पर एसीएस अमृत अभिजात ने बताया की हर पहलू से जांच की जा रही है। सैंपल एकत्र कर फॉरेसिंक लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। एडीजी प्रवीण कुमार ने कहा की अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लैब की रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। जल्द ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी।

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आग में झुलसने से 15 लोगों की हुई थी मौत

दरअसल, सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके में तीन मंजिला इमारत में आग लगने के कारण झुलसने से 15 लोगों की मौत हो गई। जबकि 9 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने इमारत के मालिकों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने एसआईटी का किया था गठन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर देर रात उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान किया। जिसके बाद एसआईटी का गठन किया। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन, धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृत विभाग अमृत अभिजात और लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं।

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7 दिन में सीएम को सौंपेगी SIT

सीएम योगी ने एसआईटी से सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी हादसे के कारणों, सुरक्षा मानकों में हुई संभावित लापरवाही और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करेगी।

केंद्र से 2 लाख और राज्य से 5 लाख का मिलेगा मुआवजा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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