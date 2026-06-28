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लखनऊ अग्निकांड पर योगी की सख्ती के बाद भी कैसा ऐक्शन? सूची से PCS अफसरों के नाम गायब

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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राजधानी लखनऊ में कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में लगी भीषण आग में 15 बच्चों की मौत और सीएम योगी की सख्ती के बाद भी गजब की लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐक्शन वाली सूची से पीसीएस अफसरों के ही नाम गायब हैं।

लखनऊ अग्निकांड पर योगी की सख्ती के बाद भी कैसा ऐक्शन? सूची से PCS अफसरों के नाम गायब

Lucknow Fire Tragedy: राजधानी लखनऊ के अलीगंज की इमारत में हुए अग्निकांड में जिस बड़े ऐक्शन की उम्मीद की जा रही थी, वह फिलहाल अधूरी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इंजीनियरों और कुछ पुराने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति तो कर दी, लेकिन प्राधिकरण में वर्षों से प्रभावशाली पदों पर बैठे पीसीएस अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अलीगंज क्षेत्र में 2017 के बाद 15 पीसीएस अधिकारी व ओएसडी जोनल अधिकारी के रूप में तैनात रहे। इनमें से कई लंबे समय तक इस क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते रहे, लेकिन शासन को भेजी गई सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए।

इस भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ लौटे थे। पूरे मामले को खुद देखते हुए अस्पताल जाकर पीड़ितों और परिजनों से भी मिले थे। मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त लहजे में अधिकारियों को जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों पर ऐक्शन का आदेश दिया था। सीएम योगी की सख्ती के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है।

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कार्रवाई के लिए केवल स्थानांतरित अफसरों का नाम

कार्रवाई के लिए केवल उन अधिकारियों के नाम आगे बढ़ाए गए हैं जो वर्षों पहले यहां से स्थानांतरित हो चुके हैं। एलडीए के इतिहास पर नजर डालें तो लगभग हर बड़े मामले में कार्रवाई का दायरा नीचे के कर्मचारियों और इंजीनियरों तक ही सीमित रहा है। इस घटना के बाद उम्मीद थी कि इस बार जिम्मेदारी शीर्ष स्तर तक तय होगी, लेकिन शुरुआती कार्रवाई ने फिर वही पुराना पैटर्न दोहरा दिया है।

एलडीए में वर्तमान समय में तैनात चार पीसीएस अफसर भी अलीगंज में जोनल अधिकारी रह चुके हैं। एक अफसर खुद सुपरवाइजरों के साथ निर्माणाधीन भवनों के निरीक्षण को जाते थे। बाद में बिल्डरों व भवन मालिकों के साथ उनकी बैठकों की चर्चा भी प्राधिकरण में होती रही। कई अधिकारियों पर पूर्व में अवैध वसूली तक के आरोप लगे, लेकिन उनके खिलाफ कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

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52 जूनियर व 24 सहायक अभियंताओं की सूची तैयार

एलडीए ने 52 जूनियर इंजीनियर, 24 सहायक अभियंता और 14 पीसीएस एवं जोनल अधिकारियों की सूची तैयार कराई है। इसके बावजूद शासन तक मुख्य रूप से इंजीनियरों और कुछ पुराने अधिकारियों के नाम ही पहुंचे। वर्तमान में दो और तीन वर्षों से प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों के नाम कार्रवाई की सूची से बाहर हैं।

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लेवाना व आलाया में मौजूदा अफसरों पर हुई थी कार्रवाई

दिलचस्प बात यह है कि लेवाना सुइट होटल अग्निकांड और आलाया अपार्टमेंट हादसे में उस समय तैनात इंजीनियरों व अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई थी। पर अलीगंज अग्निकांड में 2017 से 2026 तक क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने के बावजूद केवल पुराने नामों को ही सूची में शामिल किया गया है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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