खान सर की कोचिंग समेत 100 से अधिक इंस्टीट्यूट सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार
लखनऊ भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाभियान शुरू कर दिया गया। वहीं, अनियमितताएं मिलने पर 100 से अधिक कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया गया। इनमें खान सर की कोचिंग भी शामिल है।
UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण का महाभियान शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने संयुक्त टीमें बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी का निरीक्षण किया। गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ और आगरा समेत कई अन्य जिलों में भी यह कार्रवाई की गई। वहीं, अनियमितताएं मिलने पर 100 से अधिक कोचिंग संस्थाओं को सील कर दिया गया। इनमें प्रयागराज स्थित खान सर की कोचिंग भी है।
अलीगंज अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सभी जिलों में जांच के सख्त निर्देश दे थे। कुछ जिलों में देर शाम में ही जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मंगलवार को यह अभियान और तेज रहा। उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो गैर पंजीकृत थे। टीमों ने विशेष तौर पर अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन निकास, भवन की संरचना तथा अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। जांच का क्रम देर रात तक जारी था। प्रयागराज के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि नगर में 97 पंजीकृत संस्थानों में केवल 15 कोचिंग संस्थानों ने से NOC ली है। वहीं, फायर विभाग ने 10 टीमों का गठन किया जो लगातार जांच करेंगी। इसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को सील कर दिया।
कानपुर में पार्किंग को बना दिया बच्चों का क्लासरूम
कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते और अग्निशमन अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में मानकों के अनुपालन की जांच का काम सोमवार शाम से ही शुरू कर दिया था। मंगलवार शाम तक यहां के सबसे बड़े शैक्षणिक हब काकादेव में 30 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया। इन सभी को सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सबसे गंभीर उल्लंघन भवनों के बेसमेंट में पाया गया, जिनका आवंटन सिर्फ पार्किंग के लिए था, लेकिन वहां अवैध रूप से सैकड़ों बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम बना दिए गए थे। मिर्जापुर में भी लगभग एक दर्जन संस्थान सील किए गए।
वाराणसी में भी मिली अग्नि सुरक्षा मानकों की कमी
इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बनारस में भी सोमवार से ही कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान कई संस्थानों को सील किया गया है। कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन पाया गया है। जौनपुर और चंदौली में जांच की जा रही है। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि कई कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित भवन मानकों के विपरीत संचालित किए जा रहे थे, उन्हें सील किया गया।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें