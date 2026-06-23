Lucknow Fire: चारबाग से लेवाना तक... 8 साल में 12 मौतें, 40 से ज्यादा अफसर दोषी, फिर भी कोई नहीं गया जेल

लखनऊ में भीषण आग से 15 लोगों की मौत के बाद पुराने अग्निकांडों की यादें भी ताजा हो गई हैं। चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल अग्निकांड से लेकर लेवाना सुइट होटल हादसे में 12 लोगों की जान गई। 40 से अधिक अधिकारी दोषी हैं लेकिन जेल कोई नहीं गया।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को लगे भीषण आग में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 लोग घायल हो गए। हालांकि इस अग्निकांड के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? दरअसल, चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल, विराट होटल और लेवाना कांड में 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी दोषी हैं। लेकिन दोषी ठहराए जाने के बावजूद, न तो कोई जेल गया और न ही किसी को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है।

चारबाग के एसएसजे इंटरनेशनल और विराट होटल में हुए भीषण अग्निकांड के आठ साल बाद भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। हादसे में आठ लोगों की जान जाने और जांच समिति द्वारा 40 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी ठहराए जाने के बावजूद, न तो कोई जेल गया और न ही किसी को नौकरी से बर्खास्त किया गया। सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। बता दें कि 18-19 जून 2018 की रात हुए इस भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था।

घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति में तत्कालीन एलडीए उपाध्यक्ष पी.एन. सिंह भी शामिल थे। जांच समिति ने चार महीने में रिपोर्ट सौंप दी थी। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आठ लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन था? हादसे में जान गंवाने वाले परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

लेवाना अग्निकांड में भी बच निकले थे जिम्मेदार लेवाना सुइट होटल अग्निकांड में चार युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर ठोस कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। जांच में निर्माण से लेकर संचालन तक गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई थी, लेकिन वर्षों बाद भी अधिकांश कार्रवाई से बच निकले। बाद में मामले में पांच और अधिकारियों के नाम शासन को भेजे गए, लेकिन दोषियों को बचाने का खेल चलता रहा।

शासन ने अग्निकांड तक इस क्षेत्र में विहित प्राधिकारी अधिकारियों की सूची मांगी थी। इसके बाद एलडीए ने पांच और अधिकारियों के नाम शासन को भेजे थे। इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच तत्कालीन कमिश्नर डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी।