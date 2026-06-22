Lucknow Fire: चीख-पुकार के बीच अपनों की तलाश, मोबाइल में फोटो दिखाकर लाश खोजता रहा परिवार

Lucknow Fire: लखनऊ के अलीगढ़ में लगी भीषण आग में 15 लोग जिंदा जल गए। ट्रामा सेंटर में चीख-पुकार के बीच अपनों की तलाश में लगे रहे।परिवार मोबाइल में फोटो दिखाकर लाश खोजता रहा।

Lucknow Fire: लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर का माहौल सोमवार को दर्द, चीख-पुकार और बेबसी से भर गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिवारीजन अपनों की तलाश में पहुंच गए। कोई अपने बेटे को शवों के बीच खोज रहा था तो कोई घायलों के बीच चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ बेचैनी और अफरा-तफरी का माहौल था।

कई लोग हाथ में मोबाइल फोन लिए अपनों की तस्वीरें डॉक्टरों और कर्मचारियों को दिखा रहे थे। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल था, मेरा अपना कहां है? कुछ लोग घायलों की सूची में नाम तलाश रहे थे तो कुछ इमरजेंसी वार्ड के बाहर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। दुख से टूटे परिवारीजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने जिगर के टुकड़े को खोने का डर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। इस बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी संवेदनशीलता के साथ घायलों के इलाज में जुटे रहे। परेशान लोगों को संभालने और उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे। ट्रॉमा सेंटर में घंटों तक चीख-पुकार और सन्नाटे के बीच दर्दनाक मंजर बना रहा।

अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई। आग का भयावह मंजर देख दूसरे और तीसरे तलों से बच्चे एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कूद गए। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। सूचना के करीब पौने घंटे बाद दमकल कर्मी पहुंचे। इससे लोगों में आक्रोश खासा आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम छोड़कर घटनास्थल और ट्रामा सेंटर पहुंचे घायलों का हाल लिया। पीड़ित परिवारीजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।