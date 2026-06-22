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Lucknow Fire: चीख-पुकार के बीच अपनों की तलाश, मोबाइल में फोटो दिखाकर लाश खोजता रहा परिवार

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Lucknow Fire: लखनऊ के अलीगढ़ में लगी भीषण आग में 15 लोग जिंदा जल गए। ट्रामा सेंटर में चीख-पुकार के बीच अपनों की तलाश में लगे रहे।परिवार मोबाइल में फोटो दिखाकर लाश खोजता रहा।

Lucknow Fire: चीख-पुकार के बीच अपनों की तलाश, मोबाइल में फोटो दिखाकर लाश खोजता रहा परिवार

Lucknow Fire: लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर का माहौल सोमवार को दर्द, चीख-पुकार और बेबसी से भर गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिवारीजन अपनों की तलाश में पहुंच गए। कोई अपने बेटे को शवों के बीच खोज रहा था तो कोई घायलों के बीच चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ बेचैनी और अफरा-तफरी का माहौल था।

कई लोग हाथ में मोबाइल फोन लिए अपनों की तस्वीरें डॉक्टरों और कर्मचारियों को दिखा रहे थे। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल था, मेरा अपना कहां है? कुछ लोग घायलों की सूची में नाम तलाश रहे थे तो कुछ इमरजेंसी वार्ड के बाहर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। दुख से टूटे परिवारीजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने जिगर के टुकड़े को खोने का डर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। इस बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी संवेदनशीलता के साथ घायलों के इलाज में जुटे रहे। परेशान लोगों को संभालने और उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश करते रहे। ट्रॉमा सेंटर में घंटों तक चीख-पुकार और सन्नाटे के बीच दर्दनाक मंजर बना रहा।

अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई। आग का भयावह मंजर देख दूसरे और तीसरे तलों से बच्चे एसी के पाइप के सहारे व खिड़कियां तोड़कर कूद गए। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। सूचना के करीब पौने घंटे बाद दमकल कर्मी पहुंचे। इससे लोगों में आक्रोश खासा आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम छोड़कर घटनास्थल और ट्रामा सेंटर पहुंचे घायलों का हाल लिया। पीड़ित परिवारीजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

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आग से बचने के लिए कूदा छात्र, नीचे लगी ग्रिल की सरिया धंसने से गंभीर घायल

अलीगंज स्थित एनीमेशन सेंटर में लगी आग ने कई युवाओं की जिंदगी को झकझोर दिया। आग से बचने के लिए प्रथम तल से छलांग लगाने वाले 26 वर्षीय जयंत गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। कूदने के दौरान गेट पर लगी सरिया उनकी कमर में धंस गई, जिससे वह जख्मी हो गए। खून से लथपथ हो गए।आनन-फानन जयंत को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी है। जयंत ऐशबाग स्थित एलडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि बेटा एनीमेशन का कोर्स कर रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि करियर बनाने का सपना लेकर जिस सेंटर में बेटा जा रहा है, वहां उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा से बेटा सुरक्षित है। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर पूरी मेहनत से इलाज कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली निवासी लवप्रीत भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई हैं। वह सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। आग से बचने की कोशिश में उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों और कर्मचारियों की टीम सक्रिय रही। घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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