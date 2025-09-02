चलती कार में लगी आग, गर्भवती महिला और पति ने कूदकर बचाई जान

वृंदावन योजना सेक्टर- 2 निवासी सुधीर अग्रवाल अपनी गर्भवती पत्नी स्वाति अग्रवाल को कार से डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर जा रहे थे। शाम चार बजे वह आशियाना वीआईपी रोड पर पहुंचे थे तभी कार के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। जब तक सुधीर कुछ समझ पाते कार से लपट निकलने लगी। लपट देख लोग चीख पुकार मचाने लगे। किसी तरह सुधीर और उनकी पत्नी स्वाति ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर कुछ ही देर में एफएसओ आलमबाग एक दमकल के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ।

सुसुराल में युवक की संदिग्ध हालत में मौत

लखनऊ के पीजीआई इलाके में ससुराल में रह रहे एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हत्या को लेकर कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मोहनलालगंज क्षेत्र के बिंदौआ गांव निवासी 25 वर्षीय राहुल पीजीआई इलाके के ईश्वरीखेड़ा में अपनी ससुराल में रहता था। साथ ही उसकी पत्नी निधि, बेटी और सास, ससुर भी रहते थे। रविवार की रात राहुल अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितयों में कमरे में बेहोशी की हालत में मिला। उसे एक निजी अस्पताल ले जाने के बाद लोकबंधु अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर पाकर पहुंचे मृतक के पिता गंगाराम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की ससुराल वालों ने हत्या की है। आरोप है कि पहले बेटे को पीटा, फिर टांग दिया। घटना को लेकर मृतक के ससुर का कहना है कि दामाद शराब का आदी था। कल नशे में आया था और फिर कमरे में चला गया। जब बेटी कमरे में गई तो उसकी हालत गंभीर थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।