चारों तरफ से पैक थी बिल्डिंग, आग लगने पर भागने तक का नहीं मिला मौका; ऊपर से ही कूदे लोग
लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक तीन मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। यह इमारत पूरी तरह से पैक थी, जिससे अंदर मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला।
Lucknow Fire, Aliganj Aag: लखनऊ के अलीगंज में तीन मंजिला बिल्डिंग में सोमवार को लगी भीषण आग से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMU) में चल रहा है। हादसे के बाद बिल्डिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं और सामने आया है कि यह इमारत चारों तरफ से पैक थी, जिसकी वजह से आग लगने पर अंदर रह गए लोगों को बाहर भागने और निकलने का मौका तक नहीं मिला। तीन तरफ से दीवार होने के अलावा, सामने की तरफ बड़े-बड़े कांच लगे हुए थे। अंदर और बाहर जाने के लिए जो रास्ते बने हुए थे, वह भी इतने बड़े नहीं थे कि ऐसे हादसे होने पर अंदर फंसे लोग आसानी से बाहर निकल सकें। इसीलिए जैसे ही आग भड़की, ऊपर मंजिल पर फंसे कुछ बच्चों और लोगों ने वहीं से नीचे छलांग लगा दी। इससे वे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
आग लगने के कई वीडियोज सामने आए हैं। इसमें पूरी इमारत एक तरह से पैक नजर आ रही है। सामने की तरफ शीशा है। यही वजह है कि दीवार को तोड़कर अंदर फंसे कुछ लोगों को बाहर निकाला जा सकता। इससे और समय लगा, जिससे सभी लोग बाहर नहीं आ सके। सूत्रों के अनुसार, मरने वालों में ज्यादातर की जान अंदर दम घुटने से हुई है। बिल्डिंग के नीचे पेट शॉप थी, जहां बताया जा रहा है कि हादसे के समय कई बेजुबान भी थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप थी, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एनिमेशन सेंटर था और इससे जुड़ी चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी।
मृतकों की उम्र 20-24 साल
मृतकों में ज्यादातर छात्र हैं। मृतक 20 से 24 साल की उम्र के थे। हादसे में झुलसे लोगों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द करते हुए लखनऊ लौट रहे हैं। आग लगने की जानकारी होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि अभी-अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक हादसा हुआ है। एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। उसकी वजह से उनकी दुखद मौत हुई है। प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। दुखद घटना की वजह से तुरंत लखनऊ जाना पड़ रहा है। परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगायी
आग लगने पर कुछ युवक बाथरूम में बंद हो गए थे। एक छात्र ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगायी, लेकिन वह नीचे ग्रिल पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौजूद पहंचीं और आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। अग्निशमन कर्मियों ने इमारत की पिछली दीवार तोड़ दी है, जिसके जरिए शवों और घायलों को बाहर निकाला जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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