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लखनऊ अग्निकांड में ऐक्शन शुरू; मकान और सेंटर मालिक समेत चार गिरफ्तार, चार अफसर भी सस्पेंड

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ अग्निकांड में मकान मालिक और एनिमेशन सेंटर के मालिक समेत चार लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बिजली, अग्निशमन और एलडीए के चार अफसर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसआईटी जांच भी होगी।

लखनऊ अग्निकांड में ऐक्शन शुरू; मकान और सेंटर मालिक समेत चार गिरफ्तार, चार अफसर भी सस्पेंड

लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड मामले में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस का ऐक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ पुलिस ने मकान मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एनिमेंशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। पुलिस ने छह लोगों पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के चार अफसर भी निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एक एसीएस और एक एडीजी की दो सदस्यीय जांच टीम बनाई है, जिसे सात दिन के अंतर हादसे की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपनी है।

लखनऊ पुलिस ने आग लगने की घटना के संबंध में मुकदमा संख्या 115/2026 दर्ज किया है। इस केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110, 105, 125, 3(5) तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों पर FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मकान मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पशुओं की दुकान के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल हैं। तुषांक जायसवाल उस एनिमेशन सेंटर के मालिक हैं, जिसके अंदर रहे लोग हादसे के शिकार हुए हैं। वहां से भागने का रास्ता नहीं होने के कारण कई लोग छूत से कूदे थे। बाद में दमकल टीम ने दीवार तोड़कर अंदर से लोगों को बाहर निकाला। तुषांक की कंपनी का नाम हेड हॉपर्स स्टूडियोज था, जो बाद में हेक्सर स्डूडियोज हो गया।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मकान के संयुक्त रूप से मालिक हैं। आरोपों के मुताबिक इमारत को रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन वाणिज्यिक कार्यों के लिए गैर-कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अलीगंज के सहायक पुलिस आयुक्त शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

चार अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अग्निकांड में लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में बिजली विभाग के जानकीपुरम के एक्सईएन कलेक्शन गौरव कुमार, इंदिरा नगर के फायर अफसर कमलेन्द्र कुमार सिंह, एलडीए के सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घटना की विस्तृत जांच कराई जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने के कारण झुलसने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का ऐलान किया। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजन को 5-5 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए विशेष दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के.के. सिंह ने बताया कि बचाव दल ने इस घटना में घायल कुल 22 लोगों को केजीएमयू पहुंचाया, जिनमें से 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल द्वारा जारी सूची के अनुसार हादसे में मरने वालों की शिनाख्त सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमनी, आदित्य श्रीवास्तव, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज शाह, शाहजान, जयनिल चक्रवर्ती, मोहम्मद अम्मार और सुमाल्या के रूप में हुई है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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