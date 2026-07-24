महिला दरोगा से फोन पर अश्लील बातें, भद्दी-भद्दी गालियां भी; घबराई SI ने कराई FIR
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला दरोगा से फोन पर अंजान नंबर से अश्लील बातें की गई। यही नहीं भद्दी-भद्दी गालियां भी दी गईं। बदनाम करने के लिए भी धमकी दी गई है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक महिला दरोगा को अंजान नंबरों से फोन कर धमकाया गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए एआई तकनीक से अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। फोन पर अश्लील बातें कीं और भद्दी-भद्दी गालियां भी दी। धबराई पीड़ित महिला दरोगा की तहरीर पर हसनगंज पुलिस ने दो अज्ञात नंबर धारकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हसनगंज कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को 23 मई को अनीता मौर्या और दूसरे पक्ष की कीर्ति श्रीवास्तव व संदेश श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद की जांच सौंपी गई थी। दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायती पत्र देने के साथ ही सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की थी। जांच में महिला दरोगा को अनीता मौर्या के आरोप सही मिले। इसके बाद 26 मई को कीर्ति श्रीवास्तव और संदेश श्रीवास्तव के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की रिपोर्ट हसनगंज कोतवाली में दर्ज की गई थी। पीड़ित दरोगा के अनुसार 23 जुलाई को उनके सीयूजी नंबर पर एक अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने पहले उक्त मामले की जानकारी मांगी।
जान से मारने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी
मना करने पर आरोपी भड़क गया और अभद्र व अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकाने लगा। जब महिला दरोगा ने टोका तो आरोपी ने कहा कि वह एआई की मदद से उनकी अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। महिला दरोगा ने तुरंत कॉल काटकर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके कुछ देर बाद दूसरे अंजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। इस बार भी फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी गई। घटना से घबराई महिला दरोगा ने इसकी जानकारी हसनगंज कोतवाली प्रभारी चितवन कुमार को दी।
सीडीआर और लोकेशन निकलवाई जा रही
उन्होंने बताया कि पहली कॉल की रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धमकी देने, गाली-गलौज और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर चितवन कुमार ने बताया कि दोनों नंबरों की सीडीआर और लोकेशन निकलवाई जा रही है। कॉल रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और महिला अधिकारी को धमकाने का मामला गंभीर है। एआई के जरिए अश्लील सामग्री बनाने की धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि फोन करने वाले का संबंध 26 मई को दर्ज मुकदमे के आरोपियों से है या नहीं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें