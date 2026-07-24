महिला दरोगा से फोन पर अश्लील बातें, भद्दी-भद्दी गालियां भी; घबराई SI ने कराई FIR

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला दरोगा से फोन पर अंजान नंबर से अश्लील बातें की गई। यही नहीं भद्दी-भद्दी गालियां भी दी गईं। बदनाम करने के लिए भी धमकी दी गई है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक महिला दरोगा को अंजान नंबरों से फोन कर धमकाया गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए एआई तकनीक से अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। फोन पर अश्लील बातें कीं और भद्दी-भद्दी गालियां भी दी। धबराई पीड़ित महिला दरोगा की तहरीर पर हसनगंज पुलिस ने दो अज्ञात नंबर धारकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हसनगंज कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को 23 मई को अनीता मौर्या और दूसरे पक्ष की कीर्ति श्रीवास्तव व संदेश श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद की जांच सौंपी गई थी। दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायती पत्र देने के साथ ही सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की थी। जांच में महिला दरोगा को अनीता मौर्या के आरोप सही मिले। इसके बाद 26 मई को कीर्ति श्रीवास्तव और संदेश श्रीवास्तव के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की रिपोर्ट हसनगंज कोतवाली में दर्ज की गई थी। पीड़ित दरोगा के अनुसार 23 जुलाई को उनके सीयूजी नंबर पर एक अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने पहले उक्त मामले की जानकारी मांगी।

जान से मारने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी मना करने पर आरोपी भड़क गया और अभद्र व अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकाने लगा। जब महिला दरोगा ने टोका तो आरोपी ने कहा कि वह एआई की मदद से उनकी अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। महिला दरोगा ने तुरंत कॉल काटकर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके कुछ देर बाद दूसरे अंजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। इस बार भी फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने और परिवार को बदनाम करने की धमकी दी गई। घटना से घबराई महिला दरोगा ने इसकी जानकारी हसनगंज कोतवाली प्रभारी चितवन कुमार को दी।