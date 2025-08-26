जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव

राजधानी लखनऊ में किसान को जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का गुस्सा फूटा पड़ा है। किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने का घेराव प्रदर्शन किया।

लखनऊ नगर निगम के नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव की दबंगई पर मंगलवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने का घेराव प्रदर्शन किया। सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम के नायब तहसीलदार ने दलित किसान राममिलन रावत को इतना जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था कि उसके कान से खून निकल आया था। वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान की हालत गंभीर हो गई थी। मामला यहीं नहीं थमा। मारने के बाद नायब तहसीलदार ने किसान के खिलाफ लेखपाल से एफआईआर दर्ज करने की तहरीर भी दिलवा दी।

उधर मंगलवार को जब किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने पहुंचकर नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी तो पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की। पुलिस की यह लापरवाही किसानों के गले नहीं उतरी और देखते ही देखते सैकड़ों किसान थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। किसानों ने पुलिस और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

थाने का घेराव, नगर निगम, पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश सुशांत गोल्फ सिटी थाने के बाहर मंगलवार की दोपहर किसानों का जमावड़ा हो गया। गुस्साए किसानों ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार खुलेआम गुंडई कर रहे हैं और पुलिस उनकी दबंगई पर पर्दा डाल रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। किसानों ने कहा कि यह सिर्फ एक किसान पर हमला नहीं बल्कि पूरे किसान समाज का अपमान है।

नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग किसानों ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। नायब तहसीलदार को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

किसान की तबीयत अभी भी खराब, रातभर चला इलाज घायल किसान राममिलन रावत को सोमवार को सिविल अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। रात दो बजे के बाद उसे होश आया। तड़के घर लौटने के बावजूद किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा था और कान से लगातार खून बह रहा था।

नायब तहसीलदार ने भी दी तहरीर इधर नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव ने अपने लेखपाल के माध्यम से सोमवार की शाम को ही सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर देकर अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह अधिकारियों के पक्ष में खड़ा है और पीड़ित किसान की आवाज दबाई जा रही है। नायब तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने और काम में व्यवधान पैदा करने के लिए लेखपाल से तहरीर दिलवाई है।

नगर आयुक्त ने कहा- थप्पड़ मारना गलत मामले पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने माना कि नायब तहसीलदार का किसान को थप्पड़ मारना अनुचित है। उन्होंने कहा किसान ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, यह सही नहीं है। लेकिन थप्पड़ मारने की घटना गलत है और यह अब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया जाएगा।