Lucknow Farmers got angry against the Naib Tehsildar who slapped them hard, surrounded the police station जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow Farmers got angry against the Naib Tehsildar who slapped them hard, surrounded the police station

जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव

राजधानी लखनऊ में किसान को  जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का गुस्सा फूटा पड़ा है। किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने का घेराव प्रदर्शन किया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:39 PM
share Share
Follow Us on
जोरदार थप्पड़ जड़ने वाले नायब तहसीलदार के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव

लखनऊ नगर निगम के नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव की दबंगई पर मंगलवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने का घेराव प्रदर्शन किया। सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम के नायब तहसीलदार ने दलित किसान राममिलन रावत को इतना जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था कि उसके कान से खून निकल आया था। वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान की हालत गंभीर हो गई थी। मामला यहीं नहीं थमा। मारने के बाद नायब तहसीलदार ने किसान के खिलाफ लेखपाल से एफआईआर दर्ज करने की तहरीर भी दिलवा दी।

उधर मंगलवार को जब किसानों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने पहुंचकर नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी तो पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की। पुलिस की यह लापरवाही किसानों के गले नहीं उतरी और देखते ही देखते सैकड़ों किसान थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। किसानों ने पुलिस और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

थाने का घेराव, नगर निगम, पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश

सुशांत गोल्फ सिटी थाने के बाहर मंगलवार की दोपहर किसानों का जमावड़ा हो गया। गुस्साए किसानों ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार खुलेआम गुंडई कर रहे हैं और पुलिस उनकी दबंगई पर पर्दा डाल रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। किसानों ने कहा कि यह सिर्फ एक किसान पर हमला नहीं बल्कि पूरे किसान समाज का अपमान है।

ये भी पढ़ें:नायब तहसीलदार ने अचानक जोर से मारा थप्पड़, जमीन पर गिर पड़ा किसान; हालत गंभीर
ये भी पढ़ें:इंस्पेक्टर ने 25 जूते मारे, गालियां दीं, अखिलेश से दर्द बताते हुए रो पड़ा युवक

नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग

किसानों ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। नायब तहसीलदार को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

किसान की तबीयत अभी भी खराब, रातभर चला इलाज

घायल किसान राममिलन रावत को सोमवार को सिविल अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। रात दो बजे के बाद उसे होश आया। तड़के घर लौटने के बावजूद किसान की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा था और कान से लगातार खून बह रहा था।

नायब तहसीलदार ने भी दी तहरीर

इधर नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव ने अपने लेखपाल के माध्यम से सोमवार की शाम को ही सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर देकर अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह अधिकारियों के पक्ष में खड़ा है और पीड़ित किसान की आवाज दबाई जा रही है। नायब तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने और काम में व्यवधान पैदा करने के लिए लेखपाल से तहरीर दिलवाई है।

नगर आयुक्त ने कहा- थप्पड़ मारना गलत

मामले पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने माना कि नायब तहसीलदार का किसान को थप्पड़ मारना अनुचित है। उन्होंने कहा किसान ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, यह सही नहीं है। लेकिन थप्पड़ मारने की घटना गलत है और यह अब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया जाएगा।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

एफआईआर दर्ज न करने को लेकर पुलिस की भूमिका कटघरे में आ गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अधिकारियों के दबाव में है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी नायब तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता है वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों का कहना है की सत्ता और प्रशासनिक दबाव में आम किसान की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार किसान पीछे हटेंगे नहीं। किसानों ने तानाशाही बंद करो, एफआईआर दर्ज करो, नायब तहसीलदार को सस्पेंड करो के नारे लगाए।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |