Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ के मशहूर शर्मा चाय के मालिक के बेटे की बर्थ डे पार्टी में तड़तड़ाईं गोलियां, लापरवाही पर चौकी इंचार्ज नपा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, मोहनलालगंज (लखनऊ) संवाददाता
Follow us on Google News
share

राजधानी लखनऊ में मशहूर शर्मा चाय दुकान के मालिक के बेटे गौरव शर्मा की बर्थ डे पार्टी में गोलियां तड़तड़ाईं हैं। एक रिसार्ट में हुई घटना के बाद लापरवाही बरतने पर इलाके के चौकी इंचार्ज निमेश दुबे को निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊ के मशहूर शर्मा चाय के मालिक के बेटे की बर्थ डे पार्टी में तड़तड़ाईं गोलियां, लापरवाही पर चौकी इंचार्ज नपा

राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के नामचीन शर्मा चाय दुकान के मालिक के बेटे गौरव शर्मा ने अपनी बर्थ-डे पार्टी में सोमवार रात कई राउंड गोलियां तड़तड़ाई। घटना मोहनलालगंज के स्पैरो रिसॉर्ट में हुई। वह दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। कर्मचारियों ने जब फायरिंग का विरोध किया तो उन्हें भी पीटा। बताया जा रहा है इस दौरान कई लोग नशे में थे। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गौरव शर्मा को हिरासत में ले लिया। वहीं, लापरवाही के आरोप में देर रात चौकी इंचार्ज निमेश दुबे को निलंबित कर दिया गया।

इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के मुताबिक, गौरव शर्मा हजरतगंज स्थित शर्मा चाय दुकान के संचालक का बेटा है। रविवार को सिसेंडी-मदारपुर मार्ग पर स्थित स्पैरो रिसार्ट में 35-40 दोस्तों के साथ रात बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे थे।

डीजे नाच-गाना पार्टी में चल रहा था। रिसॉर्ट कर्मचारी जितेंद्र के मुताबिक डीजे पर गौरव और उनके साथी डांस कर रहे थे। सभी नशे में धुत थे। गौरव ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ चार राउंड गोलियां तड़तड़ाई। जितेंद्र के मुताबिक उन्होंने और अन्य कर्मचारियों ने विरोध किया तो गौरव और उसके साथियों ने उन्हें पीटा। इंस्पेक्टर ने बताया कि जितेंद्र की तहरीर के आधार पर गौरव समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गौरव को हिरासत में ले लिया गया है।

ये भी पढ़ें:पहले हवाई फायरिंग फिर खुद को गोली से उड़ाया, साथियों के सामने सिपाही ने दी जान

फुटेज से हमलावरों की हो रही पहचान

इंस्पेक्टर ने बताया कि पार्टी के दौरान कुछ वीडियो और सीसी फुटेज मिली हैं। उन वीडियो और सीसी फुटेज की मदद से हमलावरों के साथ ही फायरिंग के समय मौके पर मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है। मौके से चार खोखे बरामद किए गए हैं।

नशे में थे युवक, मना करने पर भी जारी रही फायरिंग

पुलिस को हुई शिकायत में बताया गया है कि रात करीब 9 से 10 बजे के बीच डीजे पर डांस चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इन्हें मना किया गया लेकिन इसके बाद भी फायरिंग जारी रही। इनमें कुछ युवक नशे की हालत में थे। ऐसे में कुछ भी हो सकता था। जब कर्मचारियों ने जबरिया रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। कुछ कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया।

ये भी पढ़ें:लुलु मॉल के बाद शर्मा चाय वाले पर गिरी गाज, इस वजह से लग गया भारी भरकम जुर्माना

अपार्टमेंट में चल रही रेव पार्टी में बवाल

वहीं, इकाना स्टेडियम के पास अपार्टमेंट में रेव पार्टी में हंगामा हुआ। युवा देर रात तक तेज संगीत पर थिरकते रहे। रात में शोर शराबा से नींद में खलल पड़ने और बाहरी लोगों की आवाजाही से परेशान अपार्टमेंट के लोगों ने विरोध किया तो क्लब संचालक ने अभद्रता की।अपार्टमेंट निवासियों की सूचना पर पुलिस ने पार्टी बंद करवा दी। सोमवार सुबह अपार्टमेंट में निवासियों ने प्रदर्शन किया। कार्रवाई से पहले क्लब संचालक सामान भरकर फरार हो गया। अपार्टमेंट के निवासियों के अनुसार क्लब हाउस में 100 से ज्यादा बाहरी युवक-युवतियां रविवार देर रात तेज गीत संगीत पर पार्टी कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:अब सीटी स्कैन रूम में हत्या, साथी छात्र ने ही पैरामेडिकल छात्रा को मार डाला

लगातार शोर बढ़ने पर लोगों की नींद में खलल पड़ने लगा। इस पर लोगों ने क्लब में पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। आरोप है कि क्लब का संचालन कर रहे ठेकेदार एके सिंह ने उनकी बात सुनने के बजाय अभद्रता की। अपार्टमेंट ओनर एसो. के अध्यक्ष शिव गोपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी बिना अनुमति क्लब में किसी भी आयोजन पर रोक लगे। बाहरी लोगों के लिए क्लब में प्रवेश के नियम बनाए जाएं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Lucknow
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।