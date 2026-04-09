इस साल मलिहाबादी आम पर आफत, आंधी-बारिश में बौर के साथ झड़ गए घर-शादी के सपने
इस साल राजधानी लखनऊ के मलिहाबादी आम पर आफत आफत आ गई है। मलिहाबाद में इस बार ‘इंद्र देव’ की बेरुखी बागवानों पर भारी पड़ रही है। मौसम के बदलते मिजाज ने मलिहाबादी आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।
UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ का मशहूर मलिहाबादी आम पर बौर के समय ही आफत आई है। फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद में इस बार ‘इंद्र देव’ की बेरुखी बागवानों पर भारी पड़ रही है। मौसम के बदलते मिजाज ने मलिहाबादी आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र के हजारों बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बौर झड़ने से बागवानों के बच्चों की पढ़ाई, शादी-विवाह से लेकर घर के निर्माण तक पर संकट आ सकता है।
जब बागों में बौर (आम के फूल) लदे थे, तब बागवानों की आंखों में सुनहरे सपने थे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो किसी को अपने नये पक्के घर की नीव डालनी थी। लेकिन इस आंधी और बेमौसम बारिश ने खिलते हुए बौर को जमीन पर बिछा दिया। केवलहार गांव के बागवान जहीर खां ने बताया कि आंधी के कारण बौर झड़ गए हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ‘अगमन’ बौर की फसल अब आकार ले रही है और स्वस्थ है। लेकिन ‘पछमन’ बौर के लिए आने वाला एक सप्ताह बेहद संवेदनशील है।
ढेढेमऊ गांव के महेंद्र सिंह ने बताया कि मलिहाबाद की पूरी अर्थव्यवस्था आम के कारोबार पर टिकी है। बच्चों की पढ़ाई, शादी-विवाह से लेकर घर के निर्माण तक, सब कुछ इसी फसल के भरोसे रहता है। लगातार मौसम की बेरुखी ने अब उम्मीदों को धराशाई करना शुरू कर दिया है। हर साल हो रहे मौसमी नुकसान से तंग आकर कई बागवान, बागवानी से किनारा करने लगे हैं। उनका कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो लोग आम की बागवानी छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर रुख करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं ।
बरसात व ओला से फसल नुकसान का आंकलन करने खेतों में पहुंचे अधिकारी
वहीं दो दिनों में मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में हुई बारिश से फसल को हुए नुकसान का आंकलन करने गुरुवार को एसडीएम से लेकर लेखपाल खेतों में पहुंचे। प्रारम्भिक पड़ताल में बीस फीसदी तक का अनुमान लगाया जा रहा है। एसडीएम पवन पटेल गुरुवार को किसानों के खेतों तक पहुंचे।। एसडीएम ने करोरा, मदारपुर, अचलीखेड़ा व केवली के किसानों के खतों में पहुंच कर खराब हुई फसलों को देखा। साथ ही एसडीएम ने सभी लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को बरसात से हुए नुकसान का आकंलन कर शाम तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। एसडीएम ने बताया अलग अलग गांव में अलग अलग फसल का नुकसान हुआ है। वह जिन गांव में गए वहा दस तो कही 15 फीसदी का नुकसान दिख रहा है। टीमे सही आंकलन कर रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें