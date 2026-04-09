इस साल मलिहाबादी आम पर आफत, आंधी-बारिश में बौर के साथ झड़ गए घर-शादी के सपने

इस साल राजधानी लखनऊ के मलिहाबादी आम पर आफत आफत आ गई है। मलिहाबाद में इस बार ‘इंद्र देव’ की बेरुखी बागवानों पर भारी पड़ रही है। मौसम के बदलते मिजाज ने मलिहाबादी आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ का मशहूर मलिहाबादी आम पर बौर के समय ही आफत आई है। फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद में इस बार ‘इंद्र देव’ की बेरुखी बागवानों पर भारी पड़ रही है। मौसम के बदलते मिजाज ने मलिहाबादी आम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र के हजारों बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बौर झड़ने से बागवानों के बच्चों की पढ़ाई, शादी-विवाह से लेकर घर के निर्माण तक पर संकट आ सकता है।

जब बागों में बौर (आम के फूल) लदे थे, तब बागवानों की आंखों में सुनहरे सपने थे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो किसी को अपने नये पक्के घर की नीव डालनी थी। लेकिन इस आंधी और बेमौसम बारिश ने खिलते हुए बौर को जमीन पर बिछा दिया। केवलहार गांव के बागवान जहीर खां ने बताया कि आंधी के कारण बौर झड़ गए हैं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ‘अगमन’ बौर की फसल अब आकार ले रही है और स्वस्थ है। लेकिन ‘पछमन’ बौर के लिए आने वाला एक सप्ताह बेहद संवेदनशील है।

ढेढेमऊ गांव के महेंद्र सिंह ने बताया कि मलिहाबाद की पूरी अर्थव्यवस्था आम के कारोबार पर टिकी है। बच्चों की पढ़ाई, शादी-विवाह से लेकर घर के निर्माण तक, सब कुछ इसी फसल के भरोसे रहता है। लगातार मौसम की बेरुखी ने अब उम्मीदों को धराशाई करना शुरू कर दिया है। हर साल हो रहे मौसमी नुकसान से तंग आकर कई बागवान, बागवानी से किनारा करने लगे हैं। उनका कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो लोग आम की बागवानी छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर रुख करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं ।