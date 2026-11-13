लखनऊ एक्सप्रेसवे से डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बनेगा रास्ता, यूपीडा संग अफसरों का मंथन
आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे से डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ने के लिए नया रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और यूपीडा की टीम ने मंथन शुरू कर दिया है। सौ फीट का रास्ता बनाया जाएगा।
आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। आगरा के बिझामई में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए गांव नदौता से (बाहरी वाहनों के लिए) सौ फीट का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को सामाजिक समाघात निर्धारण समिति की बैठक तहसील सदर के बाद किसानों के साथ गांव बिझामई में भी हुई। इसमें ग्राम प्रधान के साथ रास्ता चयन को भूमि को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा करीब पौने आठ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण पर भी मंथन किया गया। यूपीडी के अधिकारियों ने प्रशासन की टीम के साथ शाम को रास्ता स्थल का जायजा भी लिया। इस दौरान किसानों से भी वार्ता की।
सदर तहसील के गांव बिझामई में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। लखनऊ एक्सप्रेस वे से लिंक रोड जोड़ने के लिए नदौता गांव से सवा किलोमीटर होते हुए एक्सप्रेस वे से गांव बिझामई कॉरिडोर को जोड़कर बाहरी वाहन दिल्ली, लखनऊ आदि बड़े शहरों के लिए रवाना हो सकेंगे। इसके लिए यह सौ फीट का रोड प्रस्तावित है। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव एवं तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारी विनय श्रीवास्तव एवं समिति के सदस्य ओपी शुक्ला आदि के साथ जमीन अधिग्रहण, रास्ते की भूमि के लिए समेत सामाजिक समाघात जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
पौने आठ हेक्टेयर जमीन रह गई है खरीदने से
लेखपाल सचिन जैन ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए दो चरणों में करीब 115 हेक्टेयर जमीन किसानों की आपसी सहमति से खरीदी जा चुकी है। करीब पौने आठ हेक्टेयर जमीन और खरीदी जानी है। इसके लिए जल्द किसानों के साथ बैठक की जाएगी।
दो मकान आ रहे हैं जद में
जमीन अधिग्रहण के दौरान दो मकान भी जद में आ रहे हैं। जिन किसानों के मकान जद में आ रहे हैं, उनसे प्रशासन की टीम जल्द वार्ता करेगी। जिससे उन्हें मकान की जरुरत हो तो दूसरी जगह मकान आदि की व्यवस्था की जा सकें और जमीन का अधिग्रहण को सकें। वहीं जो किसान नाराज हैं उन्हें भी मनाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों की टीम किसानों से बातचीत में लगी है।
रास्ते की भूमि का निरीक्षण कर देंगे रिपोर्ट
रास्ते की भूमि के लिए मूल्य निर्धारण समिति करेगी। इसमें डीएम के अलावा एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर, सब रजिस्ट्रार तृतीय होंगे। इस समिति द्वारा जल्द स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ भेजी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए शासन के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।