लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर कल से रास्ता बदला रहेगा, इधर से आ-जा सकेंगे

यूपी की राजधानी लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर कल 25 जुलाई से अगले आदेश तक रास्ता बदला रहेगा। इस दौरान वाहन सवार तीन विभिन्न मार्गो से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

यूपी के लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से आम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से गुजरने वाले वाहनों के लिए रास्ता बदला रहेगा। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक आम लोगों के सुरक्षित सफर के मद्देनजर 25 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान वाहन सवार तीन विभिन्न मार्गो से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

इन तीन रास्तों से वाहन सवार आ-जा सकेंगे -मड़ियांव से आने वाले वाहन इंजी. कॉलेज चौराहा से सर्विस रोड से टेढ़ी पुलिया की ओर जाएंगे और सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर चढ़कर खुर्रमनगर की ओर से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

-राम-राम बैंक की ओर से आने वाले वाहन चालकों को जानकीपुरम या टेढ़ी पुलिया जाना है तो वे चौराहे पर बायें से बायें होकर फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न लेकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

-जानकीपुरम से आने वाले वाहन इंजी. कॉलेज चौराहा ना आकर आकांक्षा परिसर के बगल से या वैकल्पिक मार्गों से टेढ़ी पुलिया पहुंचकर यू-टर्न लेकर राम-राम बैंक या सीतापुर की ओर जा सकेंगे।

प्रतिबंधित मार्ग पर इमरजेंसी वाहनों आ-जा सकेंगे यातायात पुलिस की ओर से डायवर्जन मार्गों पर पुलिस बल तैनात होंगे। डायवर्जन मार्ग पर ट्रैफिक गुजरने के संकेतक लगेंगे। निर्माण कार्य के दौरान सामान्य यातायात डायवर्जन मार्ग से आवागमन करेंगे। अपरिहार्यता की स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन को ट्रैफिक पुलिस आवागमन की अनुमति देगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते है।