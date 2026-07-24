लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर कल से रास्ता बदला रहेगा, इधर से आ-जा सकेंगे
यूपी की राजधानी लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर कल 25 जुलाई से अगले आदेश तक रास्ता बदला रहेगा। इस दौरान वाहन सवार तीन विभिन्न मार्गो से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
यूपी के लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से आम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से गुजरने वाले वाहनों के लिए रास्ता बदला रहेगा। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक आम लोगों के सुरक्षित सफर के मद्देनजर 25 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान वाहन सवार तीन विभिन्न मार्गो से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
इन तीन रास्तों से वाहन सवार आ-जा सकेंगे
-मड़ियांव से आने वाले वाहन इंजी. कॉलेज चौराहा से सर्विस रोड से टेढ़ी पुलिया की ओर जाएंगे और सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर चढ़कर खुर्रमनगर की ओर से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।
-राम-राम बैंक की ओर से आने वाले वाहन चालकों को जानकीपुरम या टेढ़ी पुलिया जाना है तो वे चौराहे पर बायें से बायें होकर फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न लेकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।
-जानकीपुरम से आने वाले वाहन इंजी. कॉलेज चौराहा ना आकर आकांक्षा परिसर के बगल से या वैकल्पिक मार्गों से टेढ़ी पुलिया पहुंचकर यू-टर्न लेकर राम-राम बैंक या सीतापुर की ओर जा सकेंगे।
प्रतिबंधित मार्ग पर इमरजेंसी वाहनों आ-जा सकेंगे
यातायात पुलिस की ओर से डायवर्जन मार्गों पर पुलिस बल तैनात होंगे। डायवर्जन मार्ग पर ट्रैफिक गुजरने के संकेतक लगेंगे। निर्माण कार्य के दौरान सामान्य यातायात डायवर्जन मार्ग से आवागमन करेंगे। अपरिहार्यता की स्थिति में प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन को ट्रैफिक पुलिस आवागमन की अनुमति देगी। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते है।
नरही, कैसरबाग, जानकीपुरम, अमौसी मेट्रो स्टेशन तक हटाया अतिक्रमण
वहीं राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने गुरुवार को तीन जोनों में सघन अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नरही, कैसरबाग, जानकीपुरम और अमौसी मेट्रो स्टेशन तक अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पक्के और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, ठेले-गुमटियां जब्त की गईं और कुल 8,300 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। जोन-एक में हजरतगंज स्थित नरही सब्जी मंडी के आसपास सड़क किनारे किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इसके अलावा शहीद स्मारक से मूंगफली मंडी होते हुए कैसरबाग सब्जी मंडी के निकट बने पक्के चबूतरों को भी ध्वस्त कराया गया। नगर निगम के अनुसार इस कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात सुचारु होगा और राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं जोन-5 में गिन्दन खेड़ा मोड़ से अमौसी मेट्रो स्टेशन तक विशेष अभियान चलाकर सात अवैध ठेले, तीन गुमटियां और चार अवैध काउंटर हटाए गए। संबंधित अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी भी दी गई। अभियान के दौरान अतिक्रमण के एवज में 3,300 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। साथ ही गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें