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बिजली आपूर्ति में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, XEN, SDO, JE के बाद मुख्य अभियंता निलंबित

Mar 25, 2026 08:29 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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राजधानी लखनऊ में मेमौरा वायुसेना स्टेशन की बिजली आपूर्ति में लापरवाही और केबल निर्माण में तकनीकी खामी को लेकर मुख्य अभियंता महफूज आलम को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले एक्सईएन, एसडीओ और जेई भी निलंबित हो चुके हैं।

बिजली आपूर्ति में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, XEN, SDO, JE के बाद मुख्य अभियंता निलंबित

राजधानी लखनऊ के अमौसी जोन में वायुसेना स्टेशन (मेमौरा) जैसे संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठान की बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतना बिजली विभाग के अधिकारियों को बेहद महंगा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमौसी जोन के तत्कालीन मुख्य अभियंता (Chief Engineer) महफूज आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में पहले ही अधिशासी अभियंता (XEN), उपखंड अधिकारी (SDO) और अवर अभियंता (JE) पर गाज गिर चुकी है।

वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा से खिलवाड़

पूरे विवाद की जड़ मेमौरा एयरफोर्स स्टेशन को बिजली आपूर्ति करने वाली 33 केवी अंडरग्राउंड केबल का निर्माण कार्य है। जांच में सामने आया कि केबल बिछाने के दौरान तकनीकी मानकों की घोर अनदेखी की गई और घटिया निर्माण कार्य कराया गया। इस लापरवाही के कारण एयरफोर्स स्टेशन की बिजली आए दिन गुल हो रही थी, जिससे सैन्य संचालन और सुरक्षा कार्यों में भारी बाधा उत्पन्न हो रही थी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे।

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पोर्टल पर धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप

मुख्य अभियंता महफूज आलम पर केवल तकनीकी लापरवाही ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। निलंबन आदेश के अनुसार, मुख्य अभियंता के स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आए नए बिजली कनेक्शन के आवेदनों को बिना किसी ठोस तकनीकी कारण के निरस्त किया जा रहा था। इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में भारी शिथिलता पाई गई। चेयरमैन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अंकुश लगाने और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे विभाग की साख को गहरा धक्का लगा है।

अमौसी जोन में अब तक 52 पर गिरी गाज

पावर कॉरपोरेशन के कड़े रुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमौसी जोन में 'वर्टिकल व्यवस्था' लागू होने के बाद से अब तक कुल 52 इंजीनियरों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। निलंबित मुख्य अभियंता महफूज आलम को अब प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (आगरा) के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

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इससे पहले इस मामले में तत्कालीन एक्सईएन सुदेश कुमार, एसडीओ श्यामवीर सिंह और जेई शाश्वत भूषण को निलंबित किया जा चुका है। 'हिन्दुस्तान' अखबार ने 12 जनवरी को इस घोटाले और लापरवाही की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद शासन स्तर पर यह बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हुई है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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