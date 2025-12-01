इकाना में होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका के टी-20 मैच के टिकटों की बिक्री शुरू, जानें रेट

संक्षेप: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी-20 मुकाबले के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री सोमवार से शुरू हो गई। खास बात यह है कि इस बार क्रिकेट प्रेमी ऑनलाइट टिकट खरीद कर उसे घर मंगा सकते हैं।

India Vs South Africa T20 Match: लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को दूधिया रोशनी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी-20 मुकाबला खेला जायेगा। इस हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री सोमवार से शुरू हो गई। टिकट की न्यूनम दर 999 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति तक निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इस बार क्रिकेट प्रेमी ऑनलाइट टिकट खरीद कर उसे घर मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और इकाना प्रबंधन ने लोमनाप रो स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में टिकटों की लांचिंग की। टिकटों की बिक्री जोमैटो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफार्म के जरिए की जाएगी। इस प्लेटफार्म से टिकट खरीदने वालों को होम डिलीवरी भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि टिकटों की बिक्री दो तरीकों से होगी। ऑन लाइन के टिकटों की बिक्री के लिए काउंटर की व्यवस्था की जायेगी। इसकी बिक्री कुछ समय बाद होगी।

उन्होंने बताया कीमत डायनेमिक होगी जो जितनी जल्दी टिकट खरीदेगा उसे उतनी कम कीमत पर टिकट मिलेंगे। देर से खरीदने वालों के लिए कीमत बढ़ भी सकती है। कार्यक्रम में यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम, कोषाध्यक्ष आनंद शुक्ला, निदेशक रियासत अली और इकाना स्टेडियम के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक उदय सिन्हा मौजूद रहे।