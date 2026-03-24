कहीं गोमती तो कहीं आबादी में सड़क, लखनऊ विकास प्राधिकरण का गजब मास्टर प्लान

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के मास्टर प्लान 2016 की भारी खामियां उजागर हुई हैं। तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दफ्तर में बैठकर बनाए गए इस प्लान में 24 मीटर चौड़ी सड़क को सीधे गोमती नदी में उतार दिया गया है, तो कहीं घनी आबादी के बीच 150 मीटर चौड़ी काल्पनिक सड़कें खींच दी गई हैं।

Lucknow News: शहर को स्मार्ट व व्यवस्थित बनाने के दावे करने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के मास्टर प्लान 2016 की हकीकत अब परत-दर-परत खुल रही है। कागजों पर ऐसी सड़कें खींच दी गईं जो या तो नदी में जाकर खत्म हो जा रही है या फिर बसी आबादी के बीच। शासन के निर्देश पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बनी प्रदेश स्तरीय समिति ने समीक्षा शुरू की तो पता चल रहा है कि यह प्लान जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। तत्कालीन अफसरों ने दफ्तरों में बैठकर मास्टर प्लान बनाया था।

कालिदास मार्ग नदी के बीचों-बीच जाकर खत्म सबसे चौंकाने वाला मामला मुख्यमंत्री आवास, कालिदास मार्ग के सामने का है। यहां 24 मीटर चौड़ी सड़क को सीधे गोमती नदी में उतार दिया गया। मास्टर प्लान में सड़क नदी के बीच जाकर खत्म हो जाती है। सवाल उठ रहा है क्या लोगों को वाहन लेकर नदी में उतरने के लिए रोड प्रस्तावित की गई थी? यह योजना पूरी तरह से लापरवाही का नमूना है।

अयोध्या रोड भी नहीं बची गड़बड़ी से अयोध्या रोड को मास्टर प्लान में 100 मीटर चौड़ा दिखाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह इससे काफी कम है। अब इसे चौड़ा करना न तो आसान है और न ही व्यावहारिक, जिससे योजना की खामियां उजागर हो रही हैं।

आईआईएम रोड 60 मी. कागजों में 150 मीटर आईआईएम रोड में 60 मीटर चौड़ी सड़क बन चुकी है। उसके दोनों ओर बस्ती बस गई है, वहीं, मास्टर प्लान में इसे 150 मीटर चौड़ा दिखा दिया गया। इतनी चौड़ी सड़क अब बनाना लगभग असंभव है। इससे हजारों लोगों के घर प्रभावित होंगे। प्लान बनाते समय इसका ध्यान नहीं रखा गया।

कानपुर रोड-मोहान रोड प्लान और सच्चाई अलग कानपुर रोड से मोहान रोड के पास भी यही कहानी है। पहले तो एनएचएआई ने अपने हिसाब से सड़क बना दी, जिससे मास्टर प्लान लागू ही नहीं हो पाया। बाद में एलडीए ने उसके बगल में 150 मीटर की इनर रोड प्रस्तावित कर दी। नतीजा लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे, विकास ठप पड़ा है।

सृष्टि अपार्टमेंट:150 मी. चौड़ी सड़क प्रस्तावित सीतापुर रोड से सृष्टि अपार्टमेंट के पीछे 150 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर दी गई, जबकि क्षेत्र में घनी आबादी पहले से मौजूद है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर बनाई गई यह योजना अब फाइलों में ही सिमटकर रह गई है।

बैठे-बैठे बना दी काल्पनिक शहर की तस्वीर सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर उठ रहा है जिन्होंने 2016 में यह मास्टर प्लान तैयार किया। आरोप है कि उन्होंने कभी मौके पर जाकर स्थिति देखी ही नहीं और दफ्तर में बैठकर मनमाने तरीके से रोड नेटवर्क बना दिया। नतीजा आज पूरा प्लान अव्यवहारिक और विवादों में घिरा हुआ है।