अंतरिक्ष यात्री शुभ्रांशु शुक्ला के स्वागत में सजा लखनऊ, एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक विशेष तैयारियां

यूपी की राजधानी लखनऊ सोमवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। लखनऊ के बेटे, देश के गौरव, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किसी राजकीय आयोजन से कम नहीं होगा। नगर निगम ने उनके भव्य स्वागत के लिए शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों और एयरपोर्ट परिसर को विशेष रूप से सजाया है।

नगर निगम के अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव ने बताया कि शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए पूरे शहर में 50 बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इन होर्डिंग पर उनके अंतरिक्ष मिशन की सफलता और भारत का मान बढ़ाने के संदेश लिखे गए हैं। साथ ही पांच भव्य तोरण द्वार भी तैयार किए जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट से लेकर वीआईपी गेस्ट हाउस तक की सड़क को एक जश्न जैसा माहौल देंगे। डॉ. अरविंद राव ने बताया कि नगर निगम की टीम लगातार मेहनत कर रही है ताकि स्वागत की सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने कहा, होर्डिंग और तोरण द्वार बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रात भर में सभी काम पूरे हो जाएंगे ताकि सोमवार सुबह शहर एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर सके।

शहर के नागरिकों में भी उत्साह शहर के नागरिकों में भी उत्साह का माहौल है। नगर निगम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ लखनऊ नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल है। शुभांशु शुक्ला को देखने और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।

महापौर बोलीं, देश के गौरव का होगा भव्य स्वागत महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हमारे देश और शहर का गौरव हैं। उनके स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहूंगी और नगर निगम की ओर से पुष्प वर्षा तथा पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करूंगी।

विधायक-पार्षदों ने भी लगाए होर्डिंग एयरपोर्ट से लेकर गेस्ट हाउस तक का पूरा मार्ग सजाया जा रहा है। जगह-जगह फूलों की सजावट होगी और कुछ जगह कलाकार पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। वहीं नगर निगम के कर्मचारी पूरी रात काम में लगे रहेंगे ताकि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो सकें। शहर में लगाए गए होर्डिंग और तोरण द्वार से पहले ही उत्सव जैसा माहौल बन गया है। लोग इन तैयारियों को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। सोमवार का दिन न केवल शुभांशु शुक्ला बल्कि पूरे लखनऊ के लिए गौरवशाली बनने वाला है।

ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला का प्रस्तावित कार्यक्रम 25 अगस्त 2025

8.30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे

8:45 बजे सीएमएस के छात्र स्वागत करेंगे

09:00 बजे शहीद पथ होते सीएमएस गोमती नगर विस्तार के लिए रवाना होंगे

10:00 बजे शहीद पथ से जी 20 रोड होते हुए सीएमएस कैंपस पहुंचेंगे

10:00 बजे से ही सीएमएस सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है

(इसके बाद छात्रों को संबोधित करेंगे और संवाद करेंगे)

12:00 बजे दोपहर प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे

01:00 बजे सीएमएस परिसर में ही लंच करेंगे, यह समय घट बढ़ सकता है

3:30 बजे मुख्यमंत्री से आवास पर भेंट मुलाकात करेंगे