Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होटल से बिना देखे नीचे फेंका मलबा, मैनेजर का सिर-कान फटा, मौके पर ही मौत

Yogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share

लखनऊ में राह चलते शोरूम मैनेजर के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। चिनहट इलाके में होटल से बिना देखे नीचे मलबा फेंक दिया गया। इससे मैनेजर का सिर और कान फट गया। मैनेजर को अस्पताल ले जाने की बजाय होटल वाले मलबा हटाते रहे और इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

होटल से बिना देखे नीचे फेंका मलबा, मैनेजर का सिर-कान फटा, मौके पर ही मौत

लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है। चिनहट इलाके के नौबस्ता कला की वसुंधरा विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन ओयो होटल के दूसरे तल से मजदूरों ने सूखी सीमेंट की बोरी नीचे फेंक दी। बोरी गलियारे से गुजर रहे एक कार शोरूम के मैनेजर अनूप कुमार सिंह (35) के सिर पर गिरी। अनूप सड़क पर पड़ा तड़पता रहा। इसके बाद भी होटल मालिक और कर्मचारियों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय एंबुलेंस बुलाने में और देरी कर दी जिससे उसकी जान चली गई। सिर फटने और कान से अधिक खून निकलने के कारण अनूप की मौत हो गई। अनूप के भाई ने होटल मालिक और कर्मियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है।

अनूप मूल रूप से देवरिया के कुंडौली गांव के रहने वाले थे। अनूप यहां आईटी चौराहे के पास स्थित मारूती शोरूम में सर्विस मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। नौकरी के कारण यहां नौबस्ता कला की वसुंधरा विहार कालोनी में किराए के मकान में रहते थे। अनूप के भाई श्रेयांश के मुताबिक मोहल्ले में विशाल तिवारी का ओयो होटल है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर में घुसी स्कॉर्पियो, किशोरी समेत 3 मरे, 5 घायल

होटल के दूसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। भाई गलियारे से गुजर रहा था। इस बीच दूसरे तल की छत से मजदूरों ने सीमेंट के सूखे टुकड़ों से भरी वजनी बोरी बिना देखे नीचे फेंक दी। बोरी भाई के ऊपर गिरी। वजनी बोरी गिरने से भाई का सिर फट गया। वह मौके पर गिर पड़ा। सिर और कान से खून निकल रहा था। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े। होटल संचालक और कर्मचारी भाई को आनन फानन अस्पताल ले जाने के बजाय मलबा हटाते रहे।

एंबुलेंस को बुलाने और फोन करने में देरी करते रहे। काफी देर बाद भाई को लोहिया अस्पताल लेकर जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर चिनहट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी मृतक पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। हादसा लापरवाही के कारण हुआ है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

होटल मालिक पर धमकी का आरोप

अनूप के भाई श्रेयांश ने बताया कि घटना के बाद होटल संचालक औैर कर्मचारी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। श्रेयांश के मुताबिक भाई परिवार में अकेला कमाने वाला था। भाई के परिवार में उनकी पत्नी ऋचा, दो बच्चे हैं। एक बच्चा तीन महीने का है। पिता कैंसर की बीमारी झेल रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

50 लाख मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग

श्रेयांश ने 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग की है। इंस्पेक्टर ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। सीसी कैमरों से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में होटल मालिक और उसके कर्मचारी अनूप को अस्पताल ले जाने के बजाय सड़क पर पड़ा मलबा हटा रहे हैं। जहां वह मलबा हटा रहे हैं अनूप वहीं पर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Accident Lucknow Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।