लखनऊ में इंस्पेक्टर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, कस्टोडियल डेथ मामले में हुए थे निलंबित

लखनऊ में स्विमिंग पूल में नहाते समय क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इंस्पेक्टर पिछले साल कस्टोडियल डेथ के मामले में निलंबित हुए थे।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊFri, 26 Sep 2025 04:39 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां महानगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में नहाते समय इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई। उधर, सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल कस्टोडियल डेथ के मामले में निलंबित हुए थे।

क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी पहले चिनहट थाने में भी तैनात थे, जहां से उन्हें एक कस्टोडियल डेथ के मामले के बाद हटाया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्विमिंग पूल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ देर बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी का शव पूल से बरामद कर लिया।

पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे महानगर थाना को सूचना मिली कि 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात अश्विनी चतुर्वेदी डूब गए हैं। पुलिस और पीएसी की टीम ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत डूबने से हुई है। मृतक अश्विनी चतुर्वेदी मूल रूप से अंबेडकर नगर के निवासी थे। मामले की जांच की जा रही है।

अमेठी में भी युवक की डूबने से मौत

उधर, अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में झामदास कुटी इलाके के एक तालाब में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान जयलाल (30) के रूप में हुई जो गोसाईं दखिनवारा गांव का रहनेवाला था।स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया।

