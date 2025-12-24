राहुल गांधी, सोनिया-प्रियंका समेत 6 को लखनऊ कोर्ट की नोटिस: 5 जनवरी तक देना होगा जवाब
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया-प्रियंका समेत 6 लोगों को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी की है। कोर्ट ने इन सभी को जवाब देने के लिए कहा है। इसके लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है।
कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर भारत देश के विरुद्ध कथित भाषण देने के एक मामले में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत छह लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी की। कोर्ट ने इन सभी को जवाब देने के लिए कहा है। इसके लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है।
लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में वादी नपेंद्र पांडेय एडवोकेट ने विपक्षी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपालन, सांसद प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस राज्यसभा सदस्य जय राम रमेश के विरुद्ध गत 9 सितंबर को परिवाद दाखिल किया था। वादी के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट में बताया कि कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि वह भाजपा, आरएसएस व भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं।
कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान राष्ट्र द्रोह के समान है इस बयान का पार्टी के अन्य लोगों ने भी समर्थन किया था। आगे यह भी बताया कि भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सांसद राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता के सामने जहर भरने का काम कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने का काम किया है जो राष्ट्र विरोधी कार्य है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।