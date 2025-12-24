Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow court issues notice to Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi; must respond by January 5
राहुल गांधी, सोनिया-प्रियंका समेत 6 को लखनऊ कोर्ट की नोटिस: 5 जनवरी तक देना होगा जवाब

राहुल गांधी, सोनिया-प्रियंका समेत 6 को लखनऊ कोर्ट की नोटिस: 5 जनवरी तक देना होगा जवाब

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया-प्रियंका समेत 6 लोगों को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी की है। कोर्ट ने इन सभी को जवाब देने के लिए कहा है। इसके लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है।

Dec 24, 2025 09:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर भारत देश के विरुद्ध कथित भाषण देने के एक मामले में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत छह लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी की। कोर्ट ने इन सभी को जवाब देने के लिए कहा है। इसके लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में वादी नपेंद्र पांडेय एडवोकेट ने विपक्षी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपालन, सांसद प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस राज्यसभा सदस्य जय राम रमेश के विरुद्ध गत 9 सितंबर को परिवाद दाखिल किया था। वादी के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट में बताया कि कांग्रेस के नवनिर्मित मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि वह भाजपा, आरएसएस व भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:खाद की कालाबाजारी पर कृषि अधिकारी सस्पेंड, योगी के मंत्री ने अफसरों को चेताया भी
ये भी पढ़ें:यूपी के 9 जिलों में योगी सरकार करने जा रही बड़ा काम, कैबिनेट से मिली मंजूरी

कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह बयान राष्ट्र द्रोह के समान है इस बयान का पार्टी के अन्य लोगों ने भी समर्थन किया था। आगे यह भी बताया कि भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सांसद राहुल गांधी झूठ बोलकर जनता के सामने जहर भरने का काम कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने का काम किया है जो राष्ट्र विरोधी कार्य है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |