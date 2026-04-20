नोएडा हिंसा का लखनऊ कनेक्शन; STF की रडार पर एक श्रमिक संगठन, ताबड़तोड़ छापेमारी

नोएडा हिंसा का लखनऊ कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चार श्रमिक संगठनों की भूमिका की जांच भी तेज की गई है। लखनऊ स्थित एक श्रमिक संगठन भी जांच के घेरे में है। जिसको लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है।

नोएडा में 13 अप्रैल को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पूरे प्रकरण में अब लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार इसमें चार श्रमिक संगठनों की भूमिका की जांच भी तेज की गई है। लखनऊ स्थित एक श्रमिक संगठन भी जांच के घेरे में है। एसटीएफ की टीम ने इस संगठन के संचालक तक पहुंचने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। हालांकि एसटीएफ उस तक पहुंच नहीं सकी है।

एसटीएफ कर रही है मामले की जांच श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान नोएडा व दिल्ली में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ उत्तर प्रदेश के तीन अन्य श्रमिक संगठनों की भी पड़ताल कर रही है। इनमें महिला श्रमिक संगठन भी शामिल है। मामले में गिरफ्तार झारखंड निवासी आदित्य आनंद की इन श्रमिक सगठनों के साथ ही नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे संदिग्ध व्यक्तियों के साथ भी संलिप्तता सामने आई है।

13 अप्रैल को उग्र हो गया था प्रदर्शन नोएडा में विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आंदोलन 13 अप्रैल को अचानक उग्र हो गया था। इसके पीछे सुनियोजित साजिश सामने आई है। प्रशासन व पुलिस इसे लेकर कई पहलुओं और संगठनों की भूमिका को लेकर पड़ताल में जुटी हैं। आगजनी व तोड़फोड़ के पीछे लखनऊ के संगठनों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है।

सीसीटीवी से 45 श्रमिकों की पहचान हुई थी एसटीएफ व नोएडा पुलिस ने श्रमिकों की हिंसा की सीसीटीवी फुटेज से 45 से अधिक गैर श्रमिकों की पहचान की थी। इनमें झारखंड निवासी आदित्य आनंद प्रमुख था। आदित्य के दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वह मौके से फरार होने में सफल रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की मदद से गिरफ्तार किए गए आरोपी आदित्य को लेकर पड़ताल लगातार जारी है।

चार संगठनों से 70 से ज्यादा लोगों को जोड़ा एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि आदित्य ने 13 अप्रैल के पहले चार संगठनों के 70 से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ा था। आदित्य दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आरडब्ल्यूपीआई (भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी), नौजवान भारत सभा और एकता संघर्ष समिति जैसे संगठनों के संपर्क में रहा। वह ऐसे युवकों को जोड़ रहा था, जो काफी पढ़े-लिखे और उग्र हों। वह दिल्ली के कई छात्रों के भी संपर्क में था।