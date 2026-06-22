लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, जान बचाने के लिए छात्र कूदे; कई के फंसे होने की आशंका
यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग में कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। कई छात्रों ने कूद कर जान बचाई।
यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में पुरनिया चौराहे के पास लोक सेवा आयोग के पीछे एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते कुछ पल में आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग की लपटें देख आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग में कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। कई छात्रों ने कूद कर जान बचाई। राहत-बचाव कार्य जारी है। सूचना पर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सहित 14 गाड़ियां अग्निशमन कार्य कर रही। एडीसीपी उत्तरी ट्विंकल जैन और डीएम विशाख भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए हैं।
फायर ब्रिगेड लगातार आग पर काबू पाने की कर रही है कोशिश
अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में रविवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे भवन में तेजी से धुआं फैल गया जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कोचिंग सेंटर में उस समय बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। आग की लपटें और धुआं फैलते देख छात्रों में भगदड़ मच गई। हर तरफ चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कई के फंसे होने की सूचना है।
कई वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गईं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी रहा और प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी से काम करती रहीं। घटनास्थल पर एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्र और एडीएम सिटी सहित अलीगंज और मड़ियांव थाने की पुलिस टीमें मौजूद रहीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की निगरानी की। प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
मुख्यमंत्री ने लिया घटना का संज्ञान
मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अलीगंज में हुई इस दर्दनाक आग की घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने तथा घायल छात्रों को समुचित और त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन को हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरतने और राहत कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की हार्दिक कामना की और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें