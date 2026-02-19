क्लास एक के बच्चे ने स्कूल में पी लिया फिनायल, मैनेजट ने कहा- हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले जाओ

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक स्कूल में कक्षा एक केछात्र ने फिनायल पी लिया। आरोप है कि इस पर मैनेजमेंट का काम देख रहे नावेद भड़क गए और कहा कि स्कूल अथवा शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गोलागंज के बारूदखाना स्थित नूरुल इस्लाम स्कूल में प्रबंधन और कर्मचारियों की लापरवाही से कक्षा एक के बच्चे अफ्फान ने फिनायल पी लिया। परिवारीजन पहुंचे और बच्चे को घर ले गए। घर पर हालत बिगड़ी तो परिवारीजनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध किया। आरोप है कि इस पर मैनेजमेंट का काम देख रहे नावेद भड़क गए और कहा कि स्कूल अथवा शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं। परिवार से उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को ले जाओ।

इस पर क हैरान-परेशान परिवारीजन बच्चे को आनन -फानन बलरामपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की जान बचा ली। पीड़ित बच्चे के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वजीरगंज थाने में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बच्चे के पिता मो. जुबैर ने वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी को बताया कि वह बाग घासी मोहल्ले के रहने वाले हैं। बेटा अफ्फान बारूदखाना स्थित नूरुल इस्लाम स्कूल से कक्षा एक का छात्र है। 16 फरवरी को बेटा रोजाना की तरह स्कूल गया था। कुछ देर बाद स्कूल की एक शिक्षिका ने पोन कर बताया कि अफ्फान को उल्टियां हो रही हैं।

बच्चे को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचे इसकी जानकारी मिलते ही बच्चे के चाचा स्कूल गए और उसे लेकर घर आ गए। घर आते ही बच्चे की एकाएक और हालत बिगड़ गई। चेहरा नीला पड़ने लगा। उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। आनन-फानन बच्चे को लेकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। वहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। बच्चे का इलाज करते रहे। 48 घंटे की कड़ी मशक्कत से डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया। बच्चे की हालत सामान्य हुई। इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घरवाले बच्चे को लेकर वापस आ गए।