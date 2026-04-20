Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

16 साल की बेटी की हत्याकर पुलिस में गुमशुदगी, शासन से गुहार, ऐसे खुल गई पिता की करतूत

Apr 20, 2026 06:56 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ/बाराबंकी, हिटी
share

लखनऊ के चिनहट में एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव बाराबंकी में फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। पांच दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है।

16 साल की बेटी की हत्याकर पुलिस में गुमशुदगी, शासन से गुहार, ऐसे खुल गई पिता की करतूत

Lucknow News: राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके से 14 अप्रैल को लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के चक्कर काटे और शासन के पोर्टल (IGRS) तक गुहार लगाई, वही अपनी बेटी का हत्यारा निकला। आरोपी पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न केवल अपनी बेटी का गला घोंटा, बल्कि साक्ष्यों को छिपाने के लिए शव को पड़ोसी जिले बाराबंकी की नहर में फेंक दिया था।

साजिश के तहत पुलिस को किया गुमराह

पुलिस तफ्तीश के मुताबिक, चिनहट निवासी आरोपी पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 अप्रैल को ही वारदात को अंजाम दे दिया था। 15 अप्रैल को बाराबंकी के बड्डूपुर इलाके में शारदा सहायक नहर किनारे एक किशोरी का शव मिला था, जिसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। शिनाख्त न होने के कारण पुलिस ने 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर दिया। इधर, खुद को बेकसूर दिखाने के लिए आरोपी पिता ने 17 अप्रैल को IGRS पोर्टल पर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और अपने बुजुर्ग पिता (किशोरी के बाबा) को वकील के साथ थाने भेज दिया।

ये भी पढ़ें:भाभी के हाथ-पैर बांधे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर देवर ने उतारा मौत के घाट

पुलिस की मुस्तैदी से खुला राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने टीम गठित की। जब पुलिस टीम किशोरी के घर पहुंची, तो पिता गायब मिला और उसका फोन भी बंद था। इससे पुलिस का शक गहरा गया। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने जब बाराबंकी में मिले अज्ञात शव की तस्वीर आरोपी को दिखाई, तो उसने तुरंत उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में कर ली। हालांकि, कॉल डिटेल्स और घटनाक्रम के विरोधाभास ने उसकी पोल खोल दी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिता ने अपने एक दोस्त की मदद से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

ये भी पढ़ें:मासूम की हत्याकर पेड़ से लटकाया शव, पत्नी से झगड़े के बाद कसाई बन गया पिता
ये भी पढ़ें:समधी से अवैध संबंधों में बाधक बने पति की कराई हत्या, देवर को फंसाने की कोशिश फेल

बेटी का प्रेमी से मिलना बनी कत्ल की वजह

जांच में सामने आया कि किशोरी की दोस्ती बाराबंकी के एक युवक से थी, जिससे घरवाले बेहद नाराज थे। दो-तीन साल पहले किशोरी उस युवक के साथ कहीं चली गई थी, जिसके बाद आरोपी पिता ने युवक पर केस दर्ज कराकर उसे जेल भिजवाया था। जेल से छूटने के बाद युवक ने फिर से किशोरी से मिलना शुरू कर दिया था। इसी बात से आहत होकर पिता ने अपनी इज्जत की खातिर 'ऑनर किलिंग' का रास्ता चुना और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।