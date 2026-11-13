लखनऊ में छठ पर ऐसी तैयारी, घाटों पर आस्था, भक्ति और भव्य सजावट का अद्भुत संगम; देखें PHOTOS
यूपी की राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व की भव्य तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में घाटों पर आस्था, भक्ति और भव्य सजावट का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भव्य सजावट के साथ ही घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल से लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन तक के इंतजाम किए गए हैं।
लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। चार दिवसीय इस महापर्व को लेकर राजधानी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर आस्था, भक्ति और भव्य सजावट का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने शहर के 110 छठ घाटों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। इनमें 47 प्रमुख और 63 छोटे घाट शामिल हैं। घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल से लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन तक के इंतजाम किए गए हैं।
घाटों की सफाई, नदी से जलकुंभी हटाई
नगर निगम की ओर से सभी प्रमुख घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। घाटों और उनके आसपास जमा गंदगी, काई, जलकुंभी और अन्य अपशिष्ट हटाए गए हैं। वहीं, छोटे घाटों पर भी सफाई के साथ रंगाई-पुताई और झालरों से सजावट कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान स्वच्छ वातावरण मिल सके।
गहरे पानी में बैरिकेडिंग, रास्तों पर रोशनी
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी में गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग कर चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं। घाटों पर हाईमास्ट और अन्य लाइटों की व्यवस्था की गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ श्रद्धालुओं के आवागमन के रास्ते भी व्यवस्थित किए गए हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है।
टैंकर, मोबाइल शौचालय और कंट्रोल रूम
प्रमुख घाटों पर पेयजल के लिए पानी के टैंकर और मोबाइल शौचालय लगाए गए हैं। सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी घाटों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से व्यवस्थाओं की निगरानी होगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा की की व्यवस्था की गई है।्र
अधिकारियों ने किया घाटों का निरीक्षण
नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। नगर निगम की टीमें छठ पर्व के दौरान भी घाटों पर सक्रिय रहेंगी, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें