लखनऊ में चौकी इंचार्ज और CRPF दरोगा पर डकैती का केस, इनाम घोषित करने की तैयारी

मोहित 2019 बैच का दरोगा है। पुलिस टीमें मोहित और सीआरपीएफ दरोगा जय प्रकाश की तलाश में दबिश दे रही हैं। दो दिन पहले मोहित का नाम भी मुकदमे में पुलिस ने बढ़ाया था। शुक्रवार रात डकैती की धारा भी तरमीम कर दी गई है। घटना के खुलासे के बाद से ही दोनों फरार हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश के नाम पर कारोबारियों की रकम लूटने वाले गिरोह से जुड़े होने के आरोपी कमता चौकी प्रभारी रहे मोहित और सीआरपीएफ दरोगा जय प्रकाश और अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे को शुक्रवार रात डकैती की धारा में तरमीम कर दिया गया है। चिनहट पुलिस अब फरार चौकी प्रभारी, दरोगा और अन्य पर इनाम घोषित करने की तैयारी है। दो दिन पहले मोहित का नाम भी मुकदमे में पुलिस ने बढ़ाया था। घटना के खुलासे के बाद से ही दोनों फरार हैं।

थाना प्रभारी चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक आरोपी चौकी प्रभारी मोहित मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वह 2019 बैच का दरोगा है। पुलिस टीमें मोहित और सीआरपीएफ दरोगा जय प्रकाश की तलाश में दबिश दे रही हैं। चूंकि वारदात में पांच से अधिक लोगों के शामिल होने की अब पुष्टि हो गई है। इस लिए मुकदमे को डकैती की धारा में तरम्मीम कर दिया गया है। फरार दोनों आरोपियों के के मोबाइल स्विच आफ हैं इस लिए लोकेशन नहीं मिल सकी है। पुलिस दरोगा के परिवारीजनों और परिचितों के संपर्क में है। परिवारीजनों और परिचितों से मिली जानकारी के आधार पर संभावित स्थानों पर तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

कैसे करता था गिरोह पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरोह के लोग चौकी इंचार्ज मोहित को जानकारी देकर लूटपाट करते थे। मोहित को सिपाही पूरन सिंह, सीआरपीएफ दरोगा जयप्रकाश, पीएसी के बर्खास्त जवान समेत अन्य के बारे में जानकारी थी कि ये लोग लूट का गिरोह चला रहे हैं। ये लोग निवेश के नाम पर व्यवसायियों से रुपए मंगवाते थे।