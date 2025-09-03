Lucknow businessmen created 7 bogus companies and stole GST worth more than 21 crore लखनऊ के कारोबारियों ने सरकार को लगाया 21.62 करोड़ का चूना, 7 बोगस फर्म बनाकर की जीएसटी चोरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Lucknow businessmen created 7 bogus companies and stole GST worth more than 21 crore

लखनऊ के कारोबारियों ने सरकार को लगाया 21.62 करोड़ का चूना, 7 बोगस फर्म बनाकर की जीएसटी चोरी

लखनऊ  काकेरोबारियों ने सात बोगस फर्म के जरिये जीएसटी चोरी कर सरकार 21.62 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने इन फर्मों के खिलाफ लखनऊ के माल, मदेयगंज, हसनगंज, विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। 

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊWed, 3 Sep 2025 02:22 PM
लखनऊ के कारोबारियों ने फर्जी नाम व पते पर सात बोगस फर्म के जरिये जीएसटी चोरी कर राज्य कर विभाग को 21.62 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने इन फर्मों के खिलाफ लखनऊ के माल, मदेयगंज, हसनगंज, विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ के माल थानान्तर्गत इब्राहिमपुर में एक अपार्टमेंट के फ्लैट के पते पर अक्षित कुमार ने मंगलम ट्रेडर्स के नाम से कंपनी खोली थी। कंपनी ने करोड़ों का कारोबार किया। इस दौरान अक्षित कुमार ने जीएसटी जमा करने के लिए आवेदन भी किया। लेकिन जब जीएसटी जमा करने की बारी आई तो कंपनी ने 7,94,90,532 करोड़ रुपये कर पास आन कर दिया। माम्चले कि भनक लगते ही जब जांच कराई गई तो पता चला कि पंजीकृत स्थान पर कोई कम्पनी संचालित नही होती है। जिस पर सहायक कर आयुक्त शिवेंद्र जायसवाल ने माल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

इसी तरह उपायुक्त राज्यकर भूपेंद्र सिंह ने विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक विकासनगर सेक्टर-5 में नारायण इंटरप्राइजेज नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। फर्म मालिक अमित कुमार ने इस पते से जुड़े कई दस्तावेज जमा किए। जांच में सामने आया कि रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए पते पर फर्म संचालित नही हो रही है। दूसरे जांच में पाया गया कि भवन के मालिक विनोद कुमार है। विनोद की पत्नी गार्गी दोहरे उक्त पत पर बेकरी का काम करती है। उन लोगों का किसी अमित कुमार से संपर्क नहीं है और न ही उन लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया है। जबकि कंपनी ने इसी पते से करोड़ों का कारोबार करते हुए सरकार को 3,17,47,292 करोड़ रुपये के टैक्स की चपत लगा दी।

उपायुक्त राज्य कर खंड-15 भूपेंद्र कुमार सिंह की रेकी के बाद हुई जांच में तीन और फर्म बोगल मिली है। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर के मुताबिक घनश्याम इंटरप्राइजेज का 2021-22 में पंजीकरण हुआ था। फर्म घोषित पते हसनगंज पार्क पर नहीं मिली। इतना ही नही कंपनी ने दिल्ली की ऐसी फर्म से खरीद दिखाई, जिसका पंजीयन निरस्त हो चुका था। फर्म ने स्थायी पता चिखाला भंडारा (महाराष्ट्र) दिखाया था।

कबाड़ बिक्री के लाइंसेस पर 27.30 लाख की चोरी

वहीं, हसनगंज पार्क निवासी संजय घनश्याम तांडेकर ने कबाड़ बिक्री पर लाइसेंस लिया था। जांच में 27.30 लाख रुपये की कर चोरी पकड़ी गई है। वहीं, माखन इंटरप्राइजेज भी घोषित पते बरोलिया डालीगंज पर नहीं मिली। मौके पर मिले रवि सिंह ने बताया कि यह बिल उनके पिता के नाम पर है। इस पते पर कंपनी का संचालन मिला, न ही माखन इंटरप्राइजेज से इनका कोई संबंध है। जांच में सामने आया कि 7.28 करोड़ की कर चोरी हुई है।

अंश इंटरप्राइजेज ने 2 करोड़ का किया घपला

इसी तरह माल थाने के अंतर्गत बोगस फर्म अंश इंटरप्राइजेज पंजीकृत है। लेकिन जांच में अधिकारियों को फर्म घोषित पते माल रोड, लखनऊ में नहीं मिली। साथ ही अधिकारियों को यह भी पता चला कि कम्पनी के मालिक अनुभव ने दो करोड़ से अधिक की कर चोरी की है। जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। खंड-18 के सहायक आयुक्त राज्यकर रामनरेश वर्मा ने 10.09 लाख रुपये की कर चोरी में माल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। केंद्रीय क्षेत्राधिकार की फर्म पैकरमा ट्रेडर्स घोषित पते इब्राहिमपुर मलिहाबाद में नहीं मिली। फर्म में स्थायी पता लखीमपुर खीरी का धौरहरा लिखा गया था।

उपायुक्त राज्यकर खंड-16 अभिमन्यु पाठक ने राज्य क्षेत्राधिकार में पंजीकृत फर्म अल्तमस ट्रेडर्स व संचालक जाहिर अहमद निवासी लालपुर जिला सीतापुर पर मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी ने फर्जी लीज एग्रीमेंट लगाकर पंजीकरण हासिल किया। जांच में पता चला कि फर्म ने 2024-25 में बिना माल की वास्तविक सप्लाई के केवल इनवाइस जारी किए ही दाखिल जीएसटी में 82.31 लाख की कर चोरी की है।

