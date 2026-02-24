Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाप के टुकड़े कर आधी लाश नीले ड्रम में भरने के पीछे औरत तो नहीं, बेटे से क्यों था झगड़ा?

Feb 24, 2026 08:50 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी हत्याकांड में एक महिला चर्चा में आई है। एक करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का कहना है कि एक महिला से मानवेंद्र की करीबियां थीं। इसका विरोध अक्षत और उसके घरवाले करते थे। बाप-बेटे में झगड़ा भी होता था।

बाप के टुकड़े कर आधी लाश नीले ड्रम में भरने के पीछे औरत तो नहीं, बेटे से क्यों था झगड़ा?

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या कर टुकड़े में काट कर आधी लाश नीले ड्रम में भरने की वजह कहीं महिला तो नहीं? कारोबारी मानवेंद्र के बहनोई एसके सिंह भदौरिया ने भी बताया कि हत्या की वजह कोई और है। वहीं, एक करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का कहना है कि एक महिला से मानवेंद्र की करीबियां थीं। इसका विरोध अक्षत और उसके घरवाले करते थे। महिला को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। हत्या के दो दिन पूर्व मानवेंद्र अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ कार से लौट रहे थे। उस समय भी महिला का फोन मानवेंद्र के पास आया था। फोन पर दोनों का विवाद भी हुआ था। इसके बाद मानवेंद्र घर पहुंचे तो वह बेटे पर नाराज हुए। फिर उनका अक्षत से झगड़ा हुआ था।

दरअसल, कारोबारी की हत्या की वजह का जो खुलासा आरोपी बेटे अक्षत ने किया वह करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले मानने को तैयार नहीं हैं। अक्षत का दावा है कि पिता उस पर नीट की तैयारी करने का दबाव बना रहे थे इसलिए उसने उन्हें मार डाला। हालांकि आरोपी के बयानों की ही थ्योरी पर पुलिस भी काम कर रही है।

खून की छींटे लगी दीवार में साक्ष्य मिटाने के लिए किया पेंट :

गोली सिर में मारे जाने के कारण खून की छीटें दीवार पर पड़ी थी। इसके साथ ही मांस के लोथड़े भी चिपक गए थे। अगले दिन 20 फरवरी को अक्षत मार्केट से पेंट खरीदकर लाया था। उसने साक्ष्य मिटाने के लिए दीवार पर पेंट भी किया था। पुलिस को कमरे में दीवार पर ताजा पेंट कहीं कहीं लगा मिला है।

ये भी पढ़ें:मुस्कान से अक्षत तक पहुंची नीले ड्रम की साजिश, पिता के शव के टुकड़े छुपाए
ये भी पढ़ें:लखनऊ में बेटे ने ही शराब कारोबारी बाप को मारा, हाथ-पैर काटकर शव ड्रम में छिपाया

पैनल ने वीडियोग्राफी में किया पीएम, आज होगा अंतिम संस्कार :

डॉक्टरों के पैनल ने मंगलवार को वीडियोग्राफी में शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के मुताबिक शव करीब तीन दिन पुराना है। पूरी तरह से गल चुका था। चूंकि सूर्यास्त हो चुका था। इस लिए पीएम के बाद शव वहीं मार्च्युरी में रखा दिया गया है। बुधवार को शव का अंतिम संस्कार होगा।

ये भी पढ़ें:आरी से किए पिता के टुकड़े, एसिड से गलाने की थी तैयारी; लखनऊ मर्डर में खुलासा

पिता ने कुछ भी बोलने से किया इंकार :

मानवेंद्र की हत्या की सूचना पर उनके पिता मंगलवार को जालौन से यहां पहुंचे। उन्होंने हत्या के संबंध में कोई भी बात करने से इंकार कर दिया। वहीं, मोहल्ले में घटना की चर्चा दिन बर बनी रही। घर के पास बने पार्क में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। महिलाएं और पुरुष आपस में हत्या के संबंध में ही बातचीत करते रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |