स्टंटबाजी में छात्र की चली गई जान, स्कूटी से टकराने के बाद डिवाइडर से भिड़ी बुलेट, देखें वीडियो

लखनऊ में रविवार सुबह स्टंट के दौरान तेज रफ्तार बुलेट पहले स्कूटी से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में 17 वर्षीय इंटर के छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए। घटना का वीडियो बाइक में लगे कैमरे में कैद हो गया है।

Lukcnow News: यूपी के लखनऊ में बाइकर्स ग्रुप के साथ राइडिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गोमती नगर विस्तार इलाके में रविवार सुबह तेज रफ्तार बाइक एक स्कूटी से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। जिससे इंटर के छात्र की मौत हो गई। दरअसल, तेज गति से जा रही बुलेट बाइक पहले आगे चल रही स्कूटी से टकराई, जिसके बाद चालक बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। वहीं, यह घटना एक युवक के कैमरे में कैद हो गया।

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जानकारी के अनुसार, विशेष खंड गोमती नगर विस्तार के रहने वाले राम इकबाल का 17 साल का बेटा नैतिक कुमार इंटर का छात्र था। उसके पिता बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। परिजनों ने बताया कि नैतिक रविवार सुबह बुलेट बाइक से जनेश्वर मिश्र पार्क की ओर घूमने के लिए निकला था। जब वह पार्क के गेट नंबर-5 के पास पहुंचा, तभी स्टंट के दौरान उसकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही स्कूटी से टकरा गई।

टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और एक अन्य वाहन से टकराते हुए डिवाइडर के पास गिर गई। गिरने के दौरान नैतिक का सिर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे में आदित्य श्रीवास्तव और कृष्ण सिंह भी घायल हो गए। वहीं, आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नैतिक को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।