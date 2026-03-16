स्टंटबाजी में छात्र की चली गई जान, स्कूटी से टकराने के बाद डिवाइडर से भिड़ी बुलेट, देखें वीडियो
लखनऊ में रविवार सुबह स्टंट के दौरान तेज रफ्तार बुलेट पहले स्कूटी से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में 17 वर्षीय इंटर के छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए। घटना का वीडियो बाइक में लगे कैमरे में कैद हो गया है।
Lukcnow News: यूपी के लखनऊ में बाइकर्स ग्रुप के साथ राइडिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गोमती नगर विस्तार इलाके में रविवार सुबह तेज रफ्तार बाइक एक स्कूटी से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। जिससे इंटर के छात्र की मौत हो गई। दरअसल, तेज गति से जा रही बुलेट बाइक पहले आगे चल रही स्कूटी से टकराई, जिसके बाद चालक बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से जा टकराया। वहीं, यह घटना एक युवक के कैमरे में कैद हो गया।
जानकारी के अनुसार, विशेष खंड गोमती नगर विस्तार के रहने वाले राम इकबाल का 17 साल का बेटा नैतिक कुमार इंटर का छात्र था। उसके पिता बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। परिजनों ने बताया कि नैतिक रविवार सुबह बुलेट बाइक से जनेश्वर मिश्र पार्क की ओर घूमने के लिए निकला था। जब वह पार्क के गेट नंबर-5 के पास पहुंचा, तभी स्टंट के दौरान उसकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही स्कूटी से टकरा गई।
टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और एक अन्य वाहन से टकराते हुए डिवाइडर के पास गिर गई। गिरने के दौरान नैतिक का सिर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे में आदित्य श्रीवास्तव और कृष्ण सिंह भी घायल हो गए। वहीं, आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नैतिक को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नैतिक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो एक युवक के बाइक में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बुलेट सवार युवक स्टंट के दौरान आगे चल रही स्कूटी में जा भिड़ता है। वहीं, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक भी स्कूटी पर चढ़ने के बाद अनियंत्रित हो जाती है। वहीं, गोमती नगर विस्तार के इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें