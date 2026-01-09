विरोध के बीच गरजता रहा बुलडोजर, दुकानदारों ने अधिकारियों को घेरा; नहीं थमी कार्रवाई

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में दुकानदारों के विरोध के बीच बुलडोजर गरजता रहा। दुकानदारों ने अधिकारियों को घेर लिया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रुकी। कार्रवाई के दौरान हालात कई बार तनावपूर्ण हुए।

राजधानी लखनऊ के डंडहिया बाजार में बुधवार को नगर निगम ने सड़क पर बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकानदारों ने काफी हंगामा विरोध किया। जोनल अधिकारी को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान हालात कई बार तनावपूर्ण हुए, लेकिन टीम पीछे नहीं हटी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नगर निगम के अनुसार डंडहिया बाजार में सड़क पर कब्जा कर वर्षों से पक्की दुकानें बना ली गई थीं। इससे यातायात बाधित हो रहा था और सीएम ग्रिड योजना के तहत प्रस्तावित सड़क विकास कार्य अटका हुआ था। बार-बार नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद निगम ने सख़्त कार्रवाई का निर्णय लिया।

दुकानदारों का हंगामा जैसे ही बुलडोज़र मौके पर पहुंचा, बड़ी संख्या में दुकानदार और स्थानीय लोग जमा हो गए। अधिकारियों को घेरकर विरोध शुरू कर दिया गया। कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए तीखी बहस की, तो कुछ ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस फोर्स बुलाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन शुरुआती समय में पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी।