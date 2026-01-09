Hindustan Hindi News
विरोध के बीच गरजता रहा बुलडोजर, दुकानदारों ने अधिकारियों को घेरा; नहीं थमी कार्रवाई

विरोध के बीच गरजता रहा बुलडोजर, दुकानदारों ने अधिकारियों को घेरा; नहीं थमी कार्रवाई

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में दुकानदारों के विरोध के बीच बुलडोजर गरजता रहा। दुकानदारों ने अधिकारियों को घेर लिया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रुकी। कार्रवाई के दौरान हालात कई बार तनावपूर्ण हुए।

Jan 09, 2026 06:55 pm IST
राजधानी लखनऊ के डंडहिया बाजार में बुधवार को नगर निगम ने सड़क पर बनी पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकानदारों ने काफी हंगामा विरोध किया। जोनल अधिकारी को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान हालात कई बार तनावपूर्ण हुए, लेकिन टीम पीछे नहीं हटी।

नगर निगम के अनुसार डंडहिया बाजार में सड़क पर कब्जा कर वर्षों से पक्की दुकानें बना ली गई थीं। इससे यातायात बाधित हो रहा था और सीएम ग्रिड योजना के तहत प्रस्तावित सड़क विकास कार्य अटका हुआ था। बार-बार नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद निगम ने सख़्त कार्रवाई का निर्णय लिया।

दुकानदारों का हंगामा

जैसे ही बुलडोज़र मौके पर पहुंचा, बड़ी संख्या में दुकानदार और स्थानीय लोग जमा हो गए। अधिकारियों को घेरकर विरोध शुरू कर दिया गया। कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई रोकने की मांग करते हुए तीखी बहस की, तो कुछ ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस फोर्स बुलाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन शुरुआती समय में पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी।

भीड़ के बीच ज़ोनल अधिकारी की सख़्ती

तनावपूर्ण हालात में भी एसडीएम, जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने मौके पर मोर्चा संभाले रखा। बिना डरे उन्होंने टीम को निर्देश दिए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब विरोध थमा नहीं, तो बुलडोज़र चलाकर दुकानों को गिराना शुरू कर दिया गया। हंगामे की सूचना पर कुछ स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे। दुकानदारों के पक्ष में दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन नगर निगम की टीम अपने फैसले पर अडिग रही। अधिकारियों ने साफ कहा कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सड़क और सार्वजनिक हित में की जा रही है।

