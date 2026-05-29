Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ में बिल्डर हत्याकांड के तार पूर्वांचल के शूटरों से जुड़े, जौनपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने डाला डेरा

Yogesh Yadav लखनऊ/जौनपुर हिन्दुस्तान टीम
share

राजधानी लखनऊ में बिल्डर संदीप सिंह की हत्या के तार पूर्वांचल के शूटरों से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने संदीप सिंह के गृह जनपद जौनपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में डेरा डाला है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कुछ लीड मिले हैं।

लखनऊ में बिल्डर हत्याकांड के तार पूर्वांचल के शूटरों से जुड़े, जौनपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने डाला डेरा

लखनऊ में दिनदहाड़े प्रापर्टी डीलर और बिल्डर संदीप सिंह की हत्या के तार पूर्वांचल से जुड़ रहे हैं। क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 10 टीमें पूर्वांचल के गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी समेत कई अन्य जनपदों में हत्यारों की तलाश में डेरा डाले हुए हैं। पूर्वांचल से जुड़े एक गिरोह के बारे में सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य साक्ष्यों के आधार पर लीड मिली है। पीजीआई पुलिस, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस समेत टीमों ने बुधवार देर रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक शूटरों का रूट प्लान तैयार कर लिया।

रायबरेली रोड कल्ली पश्चिम पुलिस चौकी के पास बुधवार को बिल्डर संदीप सिंह (45) की सरेराह सनसनीखेज तरीके से तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। बिल्डर संदीप की हत्या के बाद बदमाश पीजीआई के सामने से रायबरेली रोड होते हुए किसानपथ पर चढ़े। इसके बाद भागे। अब पुलिस टीम किसान पथ और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। चूंकि बदमाशों ने अपना चेहरा कहीं नहीं खोला इस कारण पुलिस अब उनके हुलिए के आधार पर पूर्वांचल के शूटरों से मिलान कर रही है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:जमीन पर गिरने के बाद सिर में गोली, लखनऊ प्रापर्टी डीलर हत्या का VIDEO आया सामने

प्रापर्टी और रुपयों का विवाद आ रहा सामने

पुलिस का मानना है कि प्रापर्टी और रुपयों का विवाद ही हत्या की मुख्य वजह है। तफ्तीश में लगी पुलिस टीम ने जेल में बंद शूटरों की भी सूची तैयार कर ली है। शुक्रवार को जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और लखनऊ की जेल में बंद शूटरों से पुलिस पूछताछ करेगी। बिल्डर संदीप सिंह मूल रूप से जौनपुर के सिकरारा टिकारी गांव के रहने वाले थे। यहां पत्नी प्रीति और बच्चों के साथ वृंदावन कालोनी में रहते थे। बुधवार को वह कल्ली पश्चिम पुलिस चौकी के पास कंप्लेक्स में स्थित अपने आफिस जा रहे थे। कांप्लेक्स के बाहर वह कार से उतरे। कार में चालक बैठा था। इस बीच पीछे से आए नकाबपोश बदमाश ने उन्हें ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारी थी। इसके बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में तूफान का कहर, बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढहा, छह की मौत, कई घायल

जौनपुर के टेकारी गांव में दिखा गम और गुस्सा

सिकरारा (जौनपुर)। जौनपुर के टेकारी गांव निवासी प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह का शव गुरुवार को पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों में गम और गुस्सा दिखा। परिवार के लोगों ने घटना को अंजाम देने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। देर शाम को उनका अंतिम संस्कार जौनपुर के रामघाट पर हुआ। मुखाग्नि बेटे ने दी।

परिजनों ने बताया कि संदीप पीजीआई क्षेत्र स्थित वृंदावन कॉलोनी के पास किराये का कमरा लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। बुधवार दोपहर वह कार से कार्यालय जा रहे थे, तभी पहले से रेकी कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया। प्रारम्भिक जांच में घटना को पुराने प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:मैं चीखती रही, किसी ने नहीं सुना, ITBP जवान की मां ने बयां किया हाथ कटने का दर्द

पुलिस और एसटीएफ की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। लखनऊ में प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े दर्जनभर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। शव जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पत्नी प्रीति, पति के शव को देखकर बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। पुत्र सार्थक सिंह और पुत्री शीबी भी पिता के शव से लिपटकर बिलख पड़े।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Murder Up Murder Murder Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।