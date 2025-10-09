Lucknow BSP rally today, Mayawati will be on stage for 3 hours, 2,000 policemen for security लखनऊ में बसपा की बड़ी रैली आज, 3 घंटे मंच पर रहेंगी मायावती, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में बसपा की बड़ी रैली आज, 3 घंटे मंच पर रहेंगी मायावती, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी

कांशीराम की पुण्यतिथि पर आज राजधानी लखनऊ में बसपा की बड़ी रैली है। बसपा अपनी ताकत दिखाएंगी। मायावती 3 घंटे मंच पर रहेंगी। कांशीराम स्मारक स्थल पर मंच सज चुका है। सुरक्षा में दो हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 05:42 AM
कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी रैली करेंगी। मायावती 3 घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नीले झंडे, पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। कांशीराम स्मारक स्थल पर मंच सज चुका है। कुर्सियां लग चुकी हैं। जिलावार और विधानसभावार कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी बांटी जा चुकी है। रमाबाई अंबेडकर स्थल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम है। जुटान शुरू हो चुकी है। सुरक्षा में दो हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

चार साल पहले यानी 2021 बसपा प्रमुख मायावती ने 9 अक्तूबर को ही कांशीराम स्मारक स्थल में रैली की थी। तब कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने थे। 2022 के चुनाव में बसपा महज़ एक सीट पर ही जीत सकी थी। इस बार भी उन्होंने रैली के लिए वही तारीख और वही स्थान चुना है। बसपा गुरुवार को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर वर्ष 2027 में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने रखेगी। खिसकती राजनीतिक जमीन जुटाने की जद्दोजहद में जुटी बसपा में मायावती गुरुवार को नई जान फूंकने की कोशिश करेंगी। 2024 लोकसभा चुनावों में छिटक गए वोटरों को एक बार फिर पार्टी से जोड़ कर ताकत बढ़ाने की कवायद में जुटेंगी। बामसेफ और बीएस-4 को जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन पांच लाख लोगों के जुटान का दावा है। 2027 चुनाव बसपा के लिए 'करो या मरो' सरीखा है।

मंच पर सात प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी

सूत्रों के मुताबिक इस बार मायावती ने रैली के लिए अलग योजना तैयार की है। वह करीब तीन घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर उनके साथ भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित सात प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। सूत्र बताते हैं कि रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अलग बैठक कर फीडबैक भी लेंगी। तमाम जानकारियों के आधार पर संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की योजना का खाका खींचा जाएगा।

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

पुरानी जेल रोड के कांशीराम स्मारक स्थल पर उनके 19वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन कार्यक्रम और रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 2114 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त अपराध व यातायात कमलेश दीक्षित के मुताबिक श्रद्धा सुमन कार्यक्रम और रैली को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर पुलिस बल तैनात है।

सुरक्षा में तैनात पुलिस बल

डीसीपी : 04

एडीसीपी : 07

एसीपी : 21

इंस्पेक्टर : 69

दरोगा : 549

महिला दरोगा : 31

हेड कांस्टेबल : 341

महिला कांस्टेबल : 165

होमगार्ड : 182

चार कंपनी : पीएसी

एक कंपनी : आरएएफ

