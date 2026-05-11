लखनऊ में दलाल ने नेपाली एंबुलेंस चालक को बंधक बनाकर पीटा, खुद को मंत्री का PRO बताकर की लूटपाट
लखनऊ में नेपाल से मरीज लेकर आए एक एंबुलेंस चालक को कार सवार ने कमीशन खोरी के चक्कर में ओवरटेक कर रोक दिया। फिर खुद को पुलिस अफसर मनचाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का दबाव बनाया। विरोध पर बंधक बनाकर लाठियों से पीटा नकदी और मोबाइल लूट लिया।
UP News: यूपी के लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां नेपाल से मरीज लेकर आए एंबुलेंस चालक दिनेश राणा को कार सवार ने कमीशन खोरी के चक्कर में शनिवार तड़के इंदिरानगर इलाके में ओवरटेक कर रोका। असलहा तान कर खुद को पुलिस अफसर बताकर धमकाया। फिर मनचाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का दबाव बनाया। विरोध पर बंधक बनाकर लाठियों से पीटा नकदी और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित एंबुलेंस चालक ने गाजीपुर थाने में कार सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही नेपाल सरकार के जरिए भारत में सुरक्षा की मांग की।
पीड़ित एंबुलेंस चालक दिनेश राणा ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि वह मूल रूप से नेपाल के बांके जिले का रहने वाला है। वह अक्सर मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ लेकर आता है। शुक्रवार रात एक बच्चे को एंबुलेंस से लाया था। बच्चे के गले में दिक्कत थी। उसका इलाज मेदांता और अपोलो में हो सकता था। बच्चे के परिजन वहां का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में चालक बच्चे लेकर जा रहा था। इस बीच इस्माइलगंज में शनिवार तड़के करीब तीन बजे एक कार चालक ने ओवरटेक कर रोका। फिर कार चालक बाहर निकला और उसने चेकिंग का हवाला देकर एंबुलेंस से नीचे उतार लिया। खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उसने अपना नाम लकी सिंह बताया।
कार सवार ने कहा कि मरीज कहां लेकर जा रहे हो? दबाव बनाकर अपने परिचित अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। विरोध पर उसने असलहे के जोर पर बंधक बना लिया। फिर खुद को स्वास्थ्य मंत्री का पीआरओ बताते हुए लाठियों से पीटा। मोबाइल व नेपाली 10 हजार रुपये भी लूट लिए। नेपाली चालक के काफी मिन्नतों के बाद उसे छोड़ा। वहीं, इस घटना को लेकर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि आरोपी के लकी सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में दबिश दी जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें