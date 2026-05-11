लखनऊ में दलाल ने नेपाली एंबुलेंस चालक को बंधक बनाकर पीटा, खुद को मंत्री का PRO बताकर की लूटपाट

लखनऊ में नेपाल से मरीज लेकर आए एक एंबुलेंस चालक को कार सवार ने कमीशन खोरी के चक्कर में ओवरटेक कर रोक दिया। फिर खुद को पुलिस अफसर मनचाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का दबाव बनाया। विरोध पर बंधक बनाकर लाठियों से पीटा नकदी और मोबाइल लूट लिया।

UP News: यूपी के लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां नेपाल से मरीज लेकर आए एंबुलेंस चालक दिनेश राणा को कार सवार ने कमीशन खोरी के चक्कर में शनिवार तड़के इंदिरानगर इलाके में ओवरटेक कर रोका। असलहा तान कर खुद को पुलिस अफसर बताकर धमकाया। फिर मनचाहे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने का दबाव बनाया। विरोध पर बंधक बनाकर लाठियों से पीटा नकदी और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित एंबुलेंस चालक ने गाजीपुर थाने में कार सवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही नेपाल सरकार के जरिए भारत में सुरक्षा की मांग की।

पीड़ित एंबुलेंस चालक दिनेश राणा ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि वह मूल रूप से नेपाल के बांके जिले का रहने वाला है। वह अक्सर मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ लेकर आता है। शुक्रवार रात एक बच्चे को एंबुलेंस से लाया था। बच्चे के गले में दिक्कत थी। उसका इलाज मेदांता और अपोलो में हो सकता था। बच्चे के परिजन वहां का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में चालक बच्चे लेकर जा रहा था। इस बीच इस्माइलगंज में शनिवार तड़के करीब तीन बजे एक कार चालक ने ओवरटेक कर रोका। फिर कार चालक बाहर निकला और उसने चेकिंग का हवाला देकर एंबुलेंस से नीचे उतार लिया। खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उसने अपना नाम लकी सिंह बताया।