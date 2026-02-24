बेटे ने आरी से किए पिता के टुकड़े, एसिड से गलाने की थी तैयारी; लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस में खुलासा

Lucknow Son Killed Father: लखनऊ के आशियाना इलाके में सामने आए ब्लू ड्रम मर्डर केस में एक के बाद एक खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर शव के टुकड़े कर धड़ को घर में रखे नीले ड्रम में छिपा दिया।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) विक्रांत वीर के मुताबिक, अक्षत ने कबूल किया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे उसके और उसके पिता के बीच तीखी बहस हुई थी। गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर लाइसेंसी राइफल उठाई और पिता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने शव को घर की तीसरी मंजिल से घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लाया। शव के टुकड़े करने के लिए एक खाली कमरे का इस्तेमाल किया गया। सबूत मिटाने के इरादे से उसने पिता के शव के कई टुकड़े कर दिए।

पुलिस के मुताबिक अक्षत ने शव ठिकाने लगाने की तैयारी पहले से कर रखी थी। हत्या से एक दिन पहले, 19 फरवरी को वह आरी खरीदकर लाया था और उसे कमरे में बेड के नीचे छिपा दिया था। पूछताछ में पता चला कि वह पिता की डांट-फटकार से नाराज था और काफी समय से हत्या की योजना बना रहा था। मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। अक्षत ने शव के कुछ हिस्सों को कार में रखकर सदरौना ले जाकर फेंक दिया, जबकि धड़ को नीले ड्रम में भरकर घर के अंदर ही छिपाकर रखा।

पुलिस का मानना है कि वह बाकी हिस्सों को भी ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार शाम पुलिस अक्षत को आशियाना स्थित घर लेकर गई, जहां से मनवेंद्र सिंह का धड़ नीले ड्रम से बरामद किया गया। कटे हुए सिर की तलाश अभी जारी है, जिसे उसने कथित तौर पर अलग जगह ठिकाने लगाया था।