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दिल्ली से लखनऊ पहुंची रार; बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च, कांग्रेसी भी डंडा लेकर तैयार

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के बाद लखनऊ की सड़कों पर बुधवार को कांग्रेस और भाजपा का रार देखने को मिला। एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के आवास की ओर मार्च निकाल दिया।

दिल्ली से लखनऊ पहुंची रार; बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च, कांग्रेसी भी डंडा लेकर तैयार

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर धरना और संसद में रार का मामला बुधवार को लखनऊ पहुंच गया। यहां बीजेपी ने भी कांग्रेस के दफ्तर को घेरने का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कांग्रेस दफ्तर जाने के लिए पार्टी कार्यालय पर शुरू हुआ तो कांग्रेसी भी अपने ऑफिस पर डंडा लेकर जुट गए। खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डंडा लेकर भाजपा नेताओं का सामना करने और मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ के आ‌वास के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। दोनों तरफ से हुए ऐलान से पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल कांग्रेस दफ्तर पहुंच गया और वहां से सीएम योगी के आवास की ओर निकले अजय राय समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर इको गार्डेन पहुंचा दिया।

प्रधानमंत्री आवास पर धरने से भाजपा आक्रोशित

मंगलवार की शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास पर धरना और घेरेबंदी के खिलाफ भाजपा ने आक्रोश जताया और बुधवार को कांग्रेस दफ्तर तक मार्च निकालने और घेरने का ऐलान किया था। इसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने भी अपने दफ्तर पर पहुंचकर बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। हाथों में डंडा लिए कांग्रेसी अपने दफ्तर के बाहर जुट गए। इसके साथ ही सीएम योगी के आ‌वास पर जाकर धरना देने का ऐलान कर दिया।

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भाजपा से पहले कांग्रेस ने निकाल दिया मार्च

इससे पहले कि भाजपा का मार्च कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ता अजय राय के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आ‌वास की तरफ कूच कर दिया। कांग्रेस कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उसे जबरन हटाकर कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। रास्ते में लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर कुछ कांग्रेसी बसपा कार्यालय की तरफ से केडी मार्ग यानी सीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। यहीं पर पुलिस ने अजय राय समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं को रोक लिया। इस दौरान अजय राय समेत कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और इको गार्डेन छोड़ दिया।

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पुलिस प्रशासन पर बरसे अजय राय

कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर अजय राय पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसे। कहा कि योगी की पुलिस भाजपा को अपनी सुरक्षा में विरोध प्रदर्शन करवाने कांग्रेस दफ्तर ला रही है। युवाओं के हक की आवाज दबाने के लिए वीआईपी की तरह पुलिस सुरक्षा में भाजपाई प्रदर्शन के लिए निकल रहे हैं।

ईंट का जवाब पत्थर से देंगे

उन्होंने कहा कि आज पता चला कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। हमने भी अपने मेहमानों के 'खास स्वागत' की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन डरी हुई भाजपा सरकार ने भारी पुलिस बल भेजकर घेराबंदी करवा दी और अपने ही लोगों को रोक दिया। कहा कि बीजेपी वाले याद रखें, कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता शांत और सज्जन ज़रूर है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर तरह से सक्षम और तैयार भी है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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