पहली पत्नी के बारे में छिपाना भाजपा पार्षद को पड़ा महंगा, सदस्यता रद्द; सपा प्रत्याशी विजेता घोषित
यूपी के लखनऊ में पहली पत्नी और बच्चों की संपत्तियों के बारे में छिपाना भाजपा पार्षद को महंगा पड़ गया। भाजपा पार्षद की सदस्यता चली गई है। कोर्ट ने सपा प्रत्याशी ललित तिवारी विजेता घोषित कर दिया है।
यूपी के लखनऊ में स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड सख्या 73 फैजुल्लागंज तृतीय से निर्वाचित भाजपा पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने रद्द कर दिया है। प्रदीप शुक्ला पर शपथ पत्र में पहली पत्नी और बच्चों की चल अचल संपत्ति का ब्योरा छिपाने का आरोप सही साबित हुआ है। कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन शून्य ही घोषित नहीं किया बल्कि सपा प्रत्याशी ललित तिवारी को इस वार्ड से निर्वाचित घोषित कर दिया।
अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला याची ललित तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है l अदालत में याची ललित तिवारी ने निर्वाचित घोषित किए गए प्रदीप कुमार शुक्ला के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की याचना करते हुए चुनाव याचिका अदालत में दायर की थी l
अदालत द्वारा पारित आदेश में कहा गया है की विपक्षी प्रदीप कुमार शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और वादी ललित तिवारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। चुनाव में प्रदीप कुमार शुक्ला को 4972 और वादी ललित तिवारी को 3298 मत प्राप्त हुए। इस आधार पर प्रदीप कुमार शुक्ला को निर्वाचित घोषित किया गया। अदालत ने कहा है की प्रदीप कुमार शुक्ला को निर्वाचन प्रपत्रों में आवश्यक जानकारी देनी थी लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया था। यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके कारण उसका निर्वाचन निरस्त होने योग्य है और याची ललित तिवारी उनके स्थान पर उक्त वार्ड से निर्वाचित घोषित होने योग्य है।
अधिवक्ता मंजीत कुमार मिश्रा एवं करुणा शंकर तिवारी द्वारा याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि स्थानीय निकाय चुनाव 2023 में विपक्षी प्रदीप कुमार शुक्ला ने अपने नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में अपने आश्रित व्यक्तियों की संपत्तियों को छिपाया गया है। यह उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली के नियमो का उलंघन है l इसी आधार पर अदालत ने ललित तिवारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए है l
ललित तिवारी की आई प्रतिक्रिया
अदालत का निर्णय आने के बाद बातचीत के दौरान ललित तिवारी ने कहा कि वह इस समय अवध बार एसोसिएशन कर महामंत्री होने के नाते अधिवक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने अहम फैसला देते हुए उनके पक्ष में आदेश देकर पार्षद पद के प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया है यह सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि अभी न्याय जीवित है तथा कानून को ठेका दिखाने वाले को कानून कभी माफ नहीं करता। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है तथा कहा है कि उनकी प्रेरणा से ही वह इस जीत को हासिल कर पाए हैं उन्होंने सपा पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वह पार्टी की नीतियों पर हमेशा खरे उतरेंगे तथा जनता की सेवा करते रहेंगे।