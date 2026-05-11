मां को आपत्तिजनक हालत में देख बौखलाया बेटा, ईंट और चापड़ से युवक को उतारा मौत के घाट
लखनऊ में पीजीआई संविदाकर्मी सूरज की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के बेटे और उसके नाबालिग चाचा को गिरफ्तार किया है। महिला के बेटे ने सूरज को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी के बाद उसकी हत्या की प्लानिंग की और मौतके घाट उतार दिया।
राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पीजीआई के संविदाकर्मी सूरज कुमार गौतम की हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हत्याकांड की वजह अवैध संबंध और 'प्रतिशोध' की आग थी। रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी (महिला का बेटा) और उसके एक सहयोगी (नाबालिग चाचा) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी मां के साथ मृतक को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद से ही वह उसकी जान लेने की फिराक में था।
खाली प्लॉट में मिला था लथपथ शव
अशरफनगर-इठुरिया के डेरहवा निवासी 28 वर्षीय सूरज कुमार गौतम उर्फ छोटू, जो पीजीआई में संविदाकर्मी के तौर पर कार्यरत था, उसका शव शनिवार सुबह एक खाली प्लॉट में खून से लथपथ मिला था। डीसीपी (दक्षिण) अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सर्विलांस की कई टीमें लगाई गई थीं। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें दो संदिग्ध युवक भागते हुए दिखाई दिए थे। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया।
अवैध संबंध और 2 महीने पुराना गुस्सा
पूछताछ में महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां के सूरज के साथ पिछले करीब तीन साल से प्रेम संबंध थे। लगभग दो महीने पहले उसने सूरज को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस समय उसने सूरज को कड़ी चेतावनी दी थी और घर न आने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद सूरज ने घर आना नहीं छोड़ा, जिससे आरोपी के मन में नफरत और गुस्से की आग भड़क उठी। लोक-लाज और परिवार की बदनामी के डर से उसने सूरज को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया।
शराब पार्टी के बहाने रची मौत की साजिश
हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपने नाबालिग चाचा को भी शामिल किया। शुक्रवार रात प्लान के मुताबिक आरोपी ने सूरज को फोन कर बुलाया और उसे शराब लाने के लिए पैसे दिए। तीनों एक सुनसान जगह पर शराब पीने बैठे। आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत सूरज को सामान्य से कहीं ज्यादा शराब पिलाई ताकि वह विरोध करने की स्थिति में न रहे।
नशे में धुत होते ही किया हमला
जैसे ही सूरज नशे में पूरी तरह धुत होकर लड़खड़ाने लगा, महिला के बेटे ने पहले से छिपाकर रखे चापड़ (धारदार हथियार) से उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। हमले से सहमा सूरज लहूलुहान हालत में वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नशे के कारण वह चंद कदम दूर जाकर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उस पर ईंटों और चापड़ से सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही सूरज की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और ईंट बरामद कर ली है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।