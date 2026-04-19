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काम की बात: लखनऊ भूलेख पोर्टल लंच, अब घर बैठे देख सकेंगे खसरा-खतौनी और अन्य अभिलेख

Apr 19, 2026 06:01 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ भूलेख पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से अब नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब घर बैठे खसरा-खतौनी और अन्य अभिलेख देख सकेंगे।

लखनऊ भूलेख पोर्टल लंच, अब घर बैठे देख सकेंगे खसरा-खतौनी और अन्य अभिलेख

UP News: लखनऊ जिला प्रशासन ने भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देशन में लखनऊ भूलेख (lucknowbhulekh.in) पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से अब नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस पोर्टल के जरिए नागरिक खसरा, खतौनी, चकबंदी सहित अन्य राजस्व अभिलेखों का ऑनलाइन अवलोकन कर सकेंगे। साथ ही, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित प्रतियों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रशासन के अनुसार, पोर्टल से जारी प्रमाणित प्रतियां न्यायालय, बैंक और अन्य शासकीय कार्यों में पूरी तरह मान्य होंगी।

898 ग्रामों के अभिलेख हुए ऑनलाइन

परियोजना के तहत जनपद लखनऊ के 898 ग्रामों के भूमि अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक 11,049 अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जिनमें लगभग 22,51,696 अभिलेख पृष्ठ शामिल हैं। इससे अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण और त्वरित उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

अब केवल ऑनलाइन मिलेंगी प्रमाणित प्रतियां

15 अप्रैल 2026 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है कि डिजिटाइज्ड अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। इन अभिलेखों की भौतिक प्रतियां अब निर्गत नहीं की जाएंगी, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

मास्टर डेटा और लेखपालों की जानकारी भी उपलब्ध

पोर्टल में नागरिकों की सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर डेटा मॉड्यूल जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत तहसीलों, परगनों, ग्रामों और उनके राजस्व मानचित्रण की समेकित जानकारी उपलब्ध है। नागरिक तहसीलवार, परगनावार ग्रामों की सूची देख सकते हैं, वहीं तहसीलवार लेखपालों की सूची और तैनाती विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

रियल टाइम ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ी

पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की रियल टाइम जानकारी, पारदर्शी प्रक्रिया और न्यूनतम समय में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल प्रशासन की डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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एनआईसी ने किया तकनीकी विकास

इस परियोजना का तकनीकी विकास एनआईसी लखनऊ जिला इकाई द्वारा किया गया है, जबकि इसका संचालन जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देशन में किया जा रहा है।

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फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की अपील

प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि वे भूमि अभिलेखों और प्रमाणित प्रतियों के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल lucknowbhulekh.in का ही उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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