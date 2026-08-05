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प्रेमिका छात्रा का बेरहमी से किया कत्ल, फिर शव के पास पड़े खून में लेटकर मोबाइल चलाता रहा प्रेमी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर सामने आया हे।  लखनऊ में पारा के नरपत खेड़ा में घर मे अकेली बीसीए की छात्रा की घर मे घुसकर सहपाठी प्रेमी ने बेरहमी से चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी शव के पास पड़े खून में लेटकर मोबाइल चलाता रहा।

प्रेमिका छात्रा का बेरहमी से किया कत्ल, फिर शव के पास पड़े खून में लेटकर मोबाइल चलाता रहा प्रेमी
लखनऊ में प्रेमिका बीसीए की छात्रा की घर मे घुसकर सहपाठी प्रेमी ने बेरहमी से चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा के नरपत खेड़ा में घर मे अकेली बीसीए की छात्रा स्मृति पाण्डेय (17) की घर मे घुसकर सहपाठी प्रेमी ने बेरहमी से चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। संघर्ष के दौरान छात्र भी घायल हो गया। हत्या के बाद छात्र प्रेमिका के शव के पास जमीन पर पड़े खून में लेटे हुए मोबाइल चलाता रहा। कॉलेज से घर पहुंची मृतका की बड़ी बहन ने दोनों को कमरे में जमीन पर खून से लथपथ पड़ा देख चीखने चिल्लाने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम एवं घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित,एडीसीपी सहित तीन थानों की पुलिस ने जांच पड़ताल की।

नरपतखेड़ा निवासी शैलेन्द्र पाण्डेय नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त है और वर्तमान में कानपुर में एनसीसी में इंस्ट्रक्टर हैं। बड़ी बहन जाग्रति पाण्डेय ने बताया कि छोटी बहन स्मृति पाण्डेय (17) टीएस मिश्रा कॉलेज में बीसीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा है। सोमवार की शाम पिता और मां किरण पैतृक गांव अमेठी गए हुए थे। बुधवार की दोपहर स्मृति घर मे अकेली थी तभी कॉलेज में बीसीए का सहपाठी देवांश पाठक घर मे आया। बातचीत के दौरान देवांश ने स्मृति पर सब्जी काटने वाली चाकू से हमला कर दिया। स्मृति के गले मे चाकू रखकर बेरहमी से गला रेत दिया। स्मृति की मौत के बाद बहन के शव के पास लेट गया और मोबाइल चलाता रहा।

कॉलेज से लौटने पर बहन को मृत पाया

बीटेक की छात्रा बड़ी बहन जाग्रति के घर लौटने पर पहली मंजिल पर बने कमरे में बहन स्मृति का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और आरोपी देवांश पास में लेटा मोबाइल चला रहा था। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लिया है। सूचना पर डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित, एडीसीपी धनंजय कुशवाहा,एसीपी काकोरी शकील अहमद सहित काकोरी और दुबग्गा पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका के परिवार में भाई सचिन्द्र पाण्डेय बहन जाग्रति एवं माता पिता हैं।

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दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि स्मृति और देवांश का दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने एक साथ इंटर पास किया था और दोनों ने एक साथ टीएस मिश्रा कॉलेज में बीसीए में दाखिला लिया था। सोमवार को पहली बार स्मृति को कॉलेज जाना था। देवांश का अक्सर घर आना जाना था।

हत्या के इरादे से चाकू साथ लेकर आया था, आधे घंटे में की हत्या

इंस्पेक्टर ने बताया कि देवांश हत्या के इरादे से ही चाकू अपने साथ लेकर आया था। घटना से आधा घंटा पहले स्मृति पड़ोस में आयोजित कथा से प्रसाद लेकर घर आई थी तभी देवांश आ गया। चालीस मिनट बाद घर पहुंची बड़ी बहन ने स्मृति को कमरे में मृत पाया। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू कब्जे में लिया है।

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डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल देवांश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया है।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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