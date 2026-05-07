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लखनऊ से नोएडा केवल एक घंटे में, जेवर के लिए राजधानी से शुरू हो रहीं चार उड़ानें

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में 1 जुलाई से बड़ा विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के बीच चार दैनिक उड़ानें शुरू होंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र एक घंटे का रह जाएगा।

लखनऊ से नोएडा केवल एक घंटे में, जेवर के लिए राजधानी से शुरू हो रहीं चार उड़ानें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से लखनऊ के बीच एक जुलाई से फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। अब जिनको गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या आसपास के शहर जाना है उनको दिल्ली तक की विमान यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। दोनों शहरों के बीच चार फ्लाइटें शुरू हो रही हैं। इंडिगो की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, यात्रियों को सुबह, दोपहर और रात तीनों समय फ्लाइट के विकल्प मिलेंगे।

शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट 6ई 7625 सुबह 7:40 बजे लखनऊ से रवाना हो कर 8:55 बजे नोएडा पहुंचेगी। इसी तरह 6 ई 7624 सुबह 6:00 बजे नोएडा से उड़ान भरने के बाद 7:10 बजे लखनऊ उतरेगी। नोएडा से ही दिन में 15:05 बजे फ्लाइट संख्या 6ई 7628 रवाना हो कर 16:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। रात में 6ई 7629 लखनऊ से 21:35 बजे उड़ान भरने के बाद 22:50 बजे लखनऊ उतरेगी। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार ये फ्लाइटें सप्ताह के सातों दिन दोनों शहरों को जोड़ेंगी। लखनऊ के अलावा नोएडा से जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल और देहरादून जैसे शहरों के लिए भी 1 जुलाई से ही दैनिक उड़ानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

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नवी मुंबई के बाद बरेली से अब दिल्ली, नोएडा को फ्लाइट की सौगात

बरेली। लंबे समय से दिल्ली को फ्लाइट की मांग चल रही थी, जो अब जून से उड़ान भरेगी। एक नहीं दो-दो फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट से जुड़ेंगी। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा जेवर एयरपोर्ट को भी एक फ्लाइट मिली है। बरेली एयरपोर्ट प्रबंधन ने नई फ्लाइट उड़ान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दो जून को दिल्ली और 30 जून से नोएडा जेवर के लिए बरेली से फ्लाइट शुरू होगी।

बरेली एयरपोर्ट प्रबंधन करीब एक साल से कई शहरों के लिए बरेली से हवाई सेवा जोड़ने के प्रयास में लगा है। कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या, कोलकत्ता, चेन्नई आदि का रूट सर्वे किया जा चुका है। प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। दिल्ली और नोएडा को फ्लाइट का जो प्रस्ताव गया था। उस पर स्वीकृत मिल गई है। इंडिगो एटीआर 78-78 सीटर दिल्ली और नोयडा को चलाएगा। हालांकि अभी डीजीसीए से फाइनल एप्रूबल होना है। इतना तय हो गया है, दिल्ली को बरेली से दो जून और नोएडा जेवर एयरपोर्ट को 30 जून से फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी।

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दिल्ली को तीन और नोएडा को सप्ताह में चार दिन फ्लाइट चलाने को इंडिगो ने स्वीकृति दी है। अभी तक बरेली से दो सेक्टर नवी मुंबई और बैंगलूरू को फ्लाइट चलती है। अब जून से दिल्ली और नोएडा जेवर जुड़ने से बरेली एयरपोर्ट से चार सेक्टर की सेवाएं दी जाने लगेंगी। अयोध्या, वाराणसी, चेन्नई, कुशीनगर, कोलकत्ता आदि शहरों के लिए सर्वे किया जा चुका है। जल्द ही इन अन्य शहरों को बरेली से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। बरेली एयरपोर्ट का करीब 32 हेक्टेयर में विस्तार किया जाना है। जमीन आदि खरीदी जा चुकी है।

बरेली एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश कुमार के अनुसार बरेली को दो नई फ्लाइट मिली हैं, जो जून में शुरू होंगी। दिल्ली को दो जून से सप्ताह में तीन और नोयडा जेवर को सप्ताह में चार दिन फ्लाइट चलेगी। डीजीसीए से फाइनल एप्रबल इसी महीने में आ जाएगा। इंडियो दोनों फ्लाइट एटीआर 78-78 सीटर नोएडा और दिल्ली को चलाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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