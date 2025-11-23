घर में घुसकर बीए की छात्रा की गला रेतकर हत्या, लखनऊ में दिनदहाड़े सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में दिनदहाड़े सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां मोहनलालगंज इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक ने बीए की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे मोहनलालगंज के धरमावत खेड़ा में घर में घुसकर युवक ने केकवी में बीए की छात्रा प्रियांशी (18) की धारधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी।वारदात को अंजाम देकर बेखौफ आरोपी पैदल ही रोड की तरफ भाग गया। इसके बाद बाइक लेकर भाग निकला। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद लोगों सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।