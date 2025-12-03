लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जाम खत्म करने का इंतजाम, 3 अंडरपास बनेंगे; जानें डिटेल

संक्षेप: एनएचआई के अधिकारियों का कहना है कि तीनों अंडरपास के प्रस्ताव को सहमति के लिए रीजनल कार्यालय से दिल्ली मुख्यालय भेज दिया गया है। इनकी आवश्यकता लंबे समय से जताई जा रही है। अक्तूबर महीने में दिल्ली मुख्यालय से आए मेंबर के अयोध्या हाईवे के निरीक्षण के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था।

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जाम और सड़क दुर्घटनाओं से निजात के लिए तीन अंडरपास बनाए जाएंगे। ये सफेदाबाद, दादरा और भिटरिया में बनाए जाएंगे। इनमें से दो केवल हल्के वाहनों के लिए होंगे। तीसरे को भारी वाहनों के हिसाब से भी बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के लखनऊ कार्यालय ने तीनों का प्रस्ताव बना कर मुख्यालय भेज दिया है। वहां से सहमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अयोध्या हाईवे पर भिटरिया के पास बनाया जाने वाला अंडरपास 950 मीटर लंबा और 05.50 मीटर ऊंचा होगा। इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि यहां से भारी वाहन भी आसानी से निकल जाएं। अभी भिटरिया के पास भारी वाहनों के मुड़ने से अन्य वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग जाता है। हादसे की भी आशंका बनी रहती है। अंडरपास बनने के बाद यह समस्या नहीं रहेगी। सफेदाबाद और दादरा के पास बनाए जाने वाले अंडरपास 800-800 मीटर के होंगे। ये लाइट मोटर व्हीकल अंडरपास (एलएमडब्ल्यूयूपी) होंगे। इन दोनों ही अंडरपास से सिर्फ हल्के वाहन ही निकल पाएंगे।

एनएचआई के अधिकारियों का कहना है कि तीनों अंडरपास के प्रस्ताव को सहमति के लिए रीजनल कार्यालय से दिल्ली मुख्यालय भेज दिया गया है। तीनों अंडरपास की आवश्यकता लंबे समय से जताई जा रही है। अक्तूबर महीने में दिल्ली मुख्यालय से आए मेंबर के अयोध्या हाईवे के निरीक्षण के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था। उसके बाद ही अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई है।

चारों स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भिटरिया, सफेदाबाद, दादरा और सफदरगंज को एनएचआई ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया हुआ है। अंडरपास बनाए जाने और कट में बदलाव किए जाने के बाद चारों ब्लैक स्पॉट खत्म हो जाएंगे।