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हाथ-पैर बांधा, मुंह में ठूंसा कपड़ा, लखनऊ में किशोरी से दरिंदगी, शोर पर अर्धनग्न छोड़कर भागे

Apr 08, 2026 06:23 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ के आशियाना में 13 वर्षीय किशोरी को निर्माणाधीन मकान में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बारिश से बचने रुकी किशोरी के हाथ-पैर बांधकर आरोपी ने दरिंदगी की। 

हाथ-पैर बांधा, मुंह में ठूंसा कपड़ा, लखनऊ में किशोरी से दरिंदगी, शोर पर अर्धनग्न छोड़कर भागे

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दरिंदगी और बर्बरता का मामला सामने आया है। आंधी-बारिश से बचने के लिए एक निर्माणाधीन मकान में रुकी किशोरी के हाथ-पैर बांधकर पांच युवकों ने हैवानियत की। विरोध करने पर पीटा भी गया। उसकी आवाज बाहर न जा सके इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। किशोरी को खोजते पहुंचे परिजनों का शोर सुनकर आरोपी छत से कूद कर भागने लगे। इनमें दो कूदने से चोटिल हो गए और लोगों ने दबोच लिया है। अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बारिश से बचने रुकी थी मासूम, बन गई शिकार

पीड़ित किशोरी का परिवार मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला है। उसके पिता राजमिस्त्री हैं और मां घरों में काम करती हैं। मंगलवार रात मां की तबीयत खराब होने के कारण किशोरी काम पर गई थी। लौटते समय अचानक आई तेज आंधी और बारिश से बचने के लिए वह रास्ते में एक निर्माणाधीन मकान में रुक गई। इसी दौरान वहां क्षेत्र का ही एक 17 वर्षीय किशोर अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया।

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मुंह में कपड़ा ठूंसा और की मारपीट

आरोपियों ने किशोरी को अकेला देखकर दबोच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर दरिंदों ने मासूम को जमकर पीटा, उसके हाथ-पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह शोर न मचा सके। मुख्य आरोपी किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब किशोरी घर नहीं लौटी तो परेशान परिजन उसकी तलाश में निकले।

परिजनों को देख छत से कूदे आरोपी

खोजबीन करते हुए जब परिजन निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे और आवाज दी तो अंदर हलचल मच गई। पकड़े जाने के डर से आरोपी मकान की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने लगे। कूदने के कारण दो आरोपियों को चोट लग गई और शोर सुनकर जुटे मोहल्ले वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंदर जाने पर परिजनों ने देखा कि किशोरी अर्धनग्न और बदहवास हालत में पड़ी थी। लोगों ने उसके हाथ-पैर खोले और मुंह से कपड़ा निकाला।

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पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस ने पीड़ित किशोरी को तत्काल लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि किशोरी के बयान के आधार पर 17 वर्षीय मुख्य आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कुल पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि वारदात के समय बाकी लड़कों की क्या भूमिका थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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