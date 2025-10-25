Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLucknow angry people attacked a police station following the release of suspect injuring 7 police officers
लखनऊ में संदिग्ध की रिहाई पर गुस्साए लोगों ने थाने पर किया हमला, 7 पुलिसकर्मी घायल; लाठीचार्ज

लखनऊ में संदिग्ध की रिहाई पर गुस्साए लोगों ने थाने पर किया हमला, 7 पुलिसकर्मी घायल; लाठीचार्ज

संक्षेप: लखनऊ में शनिवार को हत्या के एक संदिग्ध को हिरासत से रिहा किए जाने के विरोध में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल कई महिलाएं हिंसक हो गईं। 

Sat, 25 Oct 2025 07:02 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में शनिवार को एक हत्या के संदिग्ध को हिरासत से रिहा किए जाने के आरोप में भीड़ ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कई महिलाओं के हिंसक हो जाने के कारण एक उप-निरीक्षक सहित सात पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, लगभग 40 हमलावरों की भीड़ सफाई कर्मचारी अरुण रावत की मौत के आरोपी को पेश करने की मांग कर रही थी। भीड़ का आरोप था कि संदिग्ध को छोड़ दिया गया है और वे उससे मिलने पर अड़े थे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, तो भीड़ ने धक्का-मुक्की और हमला शुरू कर दिया। बताया जाता है कि महिलाओं ने हमले का नेतृत्व किया।

थाना दिवस होने के बावजूद स्थिति तेजी से बिगड़ी। जवाब में, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ महिलाएं भी घायल हुईं। हिंसा के बाद पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें पाँच पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त दक्षिण निपुण अग्रवाल ने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि अब स्थिति नियंत्रण में है।

यह तनाव तब बढ़ा जब लुलु मॉल में कार्यरत सफाई कर्मचारी अरुण रावत (45) 21 अक्टूबर को लापता होने के बाद अगली सुबह एक गेस्टहाउस के कमरे में मृत पाए गए। पीड़ित परिवार ने रावत के सुपरवाइजर अमन उर्फ अमर पर पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या कराने का आरोप लगाया था। आरोपियों की रिहाई से जनता का गुस्सा फिर से भड़क उठा, जिसकी परिणति शनिवार को पुलिस स्टेशन में हिंसक झड़प के रूप में हुई। पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल कर दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
