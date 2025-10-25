लखनऊ में संदिग्ध की रिहाई पर गुस्साए लोगों ने थाने पर किया हमला, 7 पुलिसकर्मी घायल; लाठीचार्ज

संक्षेप: लखनऊ में शनिवार को हत्या के एक संदिग्ध को हिरासत से रिहा किए जाने के विरोध में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल कई महिलाएं हिंसक हो गईं।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में शनिवार को एक हत्या के संदिग्ध को हिरासत से रिहा किए जाने के आरोप में भीड़ ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कई महिलाओं के हिंसक हो जाने के कारण एक उप-निरीक्षक सहित सात पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, लगभग 40 हमलावरों की भीड़ सफाई कर्मचारी अरुण रावत की मौत के आरोपी को पेश करने की मांग कर रही थी। भीड़ का आरोप था कि संदिग्ध को छोड़ दिया गया है और वे उससे मिलने पर अड़े थे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, तो भीड़ ने धक्का-मुक्की और हमला शुरू कर दिया। बताया जाता है कि महिलाओं ने हमले का नेतृत्व किया।

थाना दिवस होने के बावजूद स्थिति तेजी से बिगड़ी। जवाब में, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ महिलाएं भी घायल हुईं। हिंसा के बाद पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें पाँच पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त दक्षिण निपुण अग्रवाल ने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि अब स्थिति नियंत्रण में है।