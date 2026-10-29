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लखनऊ में एक व्यक्ति एलडीए से ले सकेगा 2 प्लाट, नियमों में बदलाव की तैयारी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में एलडीए प्लाट खरीदने के नियम में बदलाव करने जा रहा है। लखनऊ में एक व्यक्ति एलडीए से  2 प्लाट ले सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण एलडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखने जा रहा है।

लखनऊ में एक व्यक्ति एलडीए से ले सकेगा 2 प्लाट, नियमों में बदलाव की तैयारी
यूपी की राजधानी लखनऊ में एलडीए प्लाट खरीदने के नियम में बदलाव करने जा रहा है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में एलडीए की आवासीय योजनाओं में प्लाट खरीदने के नियमों में बदलाव की तैयारी है। अब एक व्यक्ति या परिवार को एक की जगह दो भूखंड खरीदने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण एलडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखने जा रहा है। प्रस्ताव पास होने पर एक ही परिवार के नाम दो भूखंड आवंटित होने पर भी आवंटन निरस्त नहीं किया जाएगा।

दूसरा भूखंड लेने पर निरस्त हो जाता था आवंटन : अभी तक एलडीए की योजनाओं में एक व्यक्ति या परिवार को केवल एक भूखंड खरीदने की अनुमति है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के नाम दूसरा भूखंड आवंटित हो जाता है तो जानकारी होते ही नियमानुसार उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाता है। पंजीकरण राशि जब्त हो जाती है। पूर्व में ऐसे कई मामलों में आवंटन निरस्त भी किए जा चुके हैं।

परिवार के बंटवारे से आती है परेशानी : प्राधिकरण के सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग रहते हैं। इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्य भी अपने नाम पर भूखंड खरीदना चाहते हैं लेकिन मौजूदा नियमों के कारण उन्हें परेशानी होती है। लॉटरी के माध्यम से एक ही परिवार के सदस्यों को दो भूखंड आवंटित होने पर भी निरस्तीकरण का खतरा बना रहता है। एक भूखंड की जगह दो और एक फ्लैट की सुविधा : प्रस्तावित व्यवस्था में एक परिवार को अधिकतम दो भूखंड और एक फ्लैट खरीदने की अनुमति देने की तैयारी है। यानी एक परिवार तीन संपत्तियां खरीद सकेगा।

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सौमित्र विहार के साथ लांच होगी आईटी सिटी योजना

आवास विकास परिषद की सौमित्र विहार योजना के साथ एलडीए की आईटी सिटी योजना भी शुरू कराने की तैयारी है। दिवाली तक दोनों योजनाओं की लांच करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। सौमित्र विहार योजना में ही समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आईटी सिटी योजना के कुछ आवंटियों को मुख्यमंत्री के हाथों आवंटन पत्र भी दिया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इससे आवासीय और व्यावसायिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

जमीन खरीद का बजट पांच हजार करोड़

एलडीए अपनी वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं में जमीन खरीदने के लिए बजट भी बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए करीब 3000 करोड़ का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की तैयारी है। अब प्राधिकरण किसानों को जमीन का मुआवजा देकर अधिक भूमि खरीद सकेगा। इससे दोनों योजनाओं के विकास कार्यों को गति देने और जरूरी जमीन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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खरीदार को विकसित करनी होंगी सुविधाएं

बल्क में जमीन खरीदने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होगी कि उन्हें भूखंड पर जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास खुद कराना होगा। एलडीए खरीदार को सड़क, पार्क, बिजली घर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), सीवर लाइन, पानी की लाइन और पानी की टंकी जैसी सुविधाएं विकसित करके नहीं देगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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