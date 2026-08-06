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परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जब लड़की गर्भवती हो गई तो...

By Deep Pandey
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राजधानी लखनऊ की एक लड़की ने अपने परिचित पर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने गर्भपात कराने का दबाव बनाया।

लखनऊ की एक युवती ने आरोप लगाया है कि परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने गर्भपात कराने का दबाव बनाया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक खबर सामने आई है। मड़ियांव इलाके में एक लड़की ने आपने परिचित पर गंभीर लगाए हैं। लड़की का आरोप हे कि शादी का झांसा देकर युवक ने रेप किया। परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ रेप, धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

मड़ियांव इलाके में परिजनों के साथ पीड़ित युवती रहती है। युवती के मुताबिक 60 फिटा रोड जानकीपुरम निवासी अतुल कुमार रावत से करीब छह साल से पहले उसकी मुलाकात हुई। आरोप है कि आरोपी अतुल रावत ने उसको शादी का झांसा दिया। इस बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह 15 सप्ताह की गर्भवती हो गई तो आरोपी से शादी करने को कहा। आरोप है कि अतुल ने शादी करने से साफ मना कर दिया। यहां तक की उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया।

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आरोपी और परिजनों ने रुपए की पेशकश की

गर्भपात न कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं आरोपी ने अपने घरवालों को भी बताया कि युवती गर्भवती हो गई है। शादी के लिए दबाव बना रही है। आरोप है कि आरोपी अतुल के पिता मेवालाल रावत, मां व उसके मामा काली चरन रावत ने भी गर्भपात कराने, रुपए की पेशकश कर मामले को रफा दफा करने की बात कही। युवती का आरोप है कि आरोपी व उसके परिजन उसे और उसके परिवारिक सदस्यों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

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सैरपुर पुलिस रेप करने वाले आरोपी को किया अरेस्ट

वहीं लखनऊ के सैरपुर पुलिस ने बुधवार को महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। सैरपुर एसओ मनोज कुमार कोरी ने बताया कि मंगलवार को एक पीड़िता थाने आई। पीड़िता ने तहरीर दी कि कमलानगर निवासी शिवराम यादव ऊर्फ विवेक ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बुधवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी विवेक को सीतापुर रोड पर दूध मंडी के पीछे से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। जहां उसने घटना स्वीकार की। आरोपी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। वहां से पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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