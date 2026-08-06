परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जब लड़की गर्भवती हो गई तो...

राजधानी लखनऊ की एक लड़की ने अपने परिचित पर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने गर्भपात कराने का दबाव बनाया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक खबर सामने आई है। मड़ियांव इलाके में एक लड़की ने आपने परिचित पर गंभीर लगाए हैं। लड़की का आरोप हे कि शादी का झांसा देकर युवक ने रेप किया। परिचित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ रेप, धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

मड़ियांव इलाके में परिजनों के साथ पीड़ित युवती रहती है। युवती के मुताबिक 60 फिटा रोड जानकीपुरम निवासी अतुल कुमार रावत से करीब छह साल से पहले उसकी मुलाकात हुई। आरोप है कि आरोपी अतुल रावत ने उसको शादी का झांसा दिया। इस बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह 15 सप्ताह की गर्भवती हो गई तो आरोपी से शादी करने को कहा। आरोप है कि अतुल ने शादी करने से साफ मना कर दिया। यहां तक की उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया।

आरोपी और परिजनों ने रुपए की पेशकश की गर्भपात न कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यही नहीं आरोपी ने अपने घरवालों को भी बताया कि युवती गर्भवती हो गई है। शादी के लिए दबाव बना रही है। आरोप है कि आरोपी अतुल के पिता मेवालाल रावत, मां व उसके मामा काली चरन रावत ने भी गर्भपात कराने, रुपए की पेशकश कर मामले को रफा दफा करने की बात कही। युवती का आरोप है कि आरोपी व उसके परिजन उसे और उसके परिवारिक सदस्यों को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।