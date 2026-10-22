यूपी के इस जिले में कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को 12 वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध को गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है।

यूपी विधान परिषद चुनाव(एमएलसी) के शुक्रवार को मतदान के चलते राजधानी लखनऊ में नर्सरी से लेकर 12 वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश रहेगा। बीएसए और डीआईओएस ने डीएम के निर्देश पर गुरुवार को संयुक्त रूप से जारी आदेश में छुट्टी का अवकाश घोषित किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का शुक्रवार को मतदान है। शहर के सभी प्राइमरी, यूपी बोर्ड के माध्यमिक, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त एवं सीबीएसई और आईसीएससीई और अन्य बोर्ड के स्कूलों में विशेष अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए विपिन कुमार और डीआईओएस देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने आदेश में अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एमएलसी चुनाव के 121 मतदान केन्द्र तैयार आपको बता दें कि लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी हो गयी हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 121 मतदान केंद्र और 259 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे क्षेत्र को नौ जोन और 45 सेक्टर में बांटा गया है। गुरुवार को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए 134 वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक, मतदान प्रक्रिया के लिए 72 भारी और 62 हल्के वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कराने के साथ ही मतदान दलों की आवाजाही और चुनाव सामग्री की सुरक्षित वापसी पर भी नजर रखी जाएगी। मतदान सम्पन्न कराने के लिए कुल 1030 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी है।

स्नातक में 96 हजार से अधिक मतदाता स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,491 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छह अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 96,070 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 20,421 मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन के लिए 138 और शिक्षक निर्वाचन के लिए 121 बूथ बनाए गए हैं।

मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार प्रतिबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस दायरे में टेबल लगाने, पोस्टर-बैनर, झंडे, लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अनधिकृत वाहनों के प्रवेश और भीड़ जुटाने की भी अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।