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तमंचा लेकर दुबई जाने की कोशिश, एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में असलहा मिलने से खलबली

May 01, 2026 01:42 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह दुबई जा रहे एक यात्री के बैग से 312 बोर का तमंचा बरामद हुआ। सीआईएसएफ ने लेवल-4 स्क्रीनिंग के दौरान आरोपी के बैग से तमंचा पकड़ा।

तमंचा लेकर दुबई जाने की कोशिश, एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में असलहा मिलने से खलबली

राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय (अमौसी) एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से अवैध असलहा बरामद हुआ। यात्री तमंचा लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से दुबई जाने की फिराक में था। सीआईएसएफ (CISF) के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया और उसे सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, गोंडा जिले के मनकापुर, चांदपुर लखपत राय निवासी 22 वर्षीय महेश चौहान (पुत्र स्व. घनश्याम चौहान) शुक्रवार तड़के एयरपोर्ट पहुंचा था। उसे सुबह 05:45 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-193) से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। आरोपी यात्री अपना लगेज बैग चेक-इन काउंटर पर बुक कराने पहुंचा। जब बैग को 'लेवल-4' की अत्याधुनिक स्क्रीनिंग मशीन से गुजारा गया, तो सुरक्षाकर्मियों को मॉनिटर पर एक संदिग्ध धातु की आकृति दिखाई दी।

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शक होने पर सीआईएसएफ कर्मियों ने महेश को रोक लिया और अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बैग की मैन्युअल तलाशी ली गई। बैग खुलते ही सुरक्षाकर्मी दंग रह गए। कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया 312 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हाई-सिक्योरिटी जोन में अवैध हथियार मिलने से वहां मौजूद यात्रियों और स्टाफ में खलबली मच गई।

पुलिस की पूछताछ और संदिग्ध थ्योरी

घटना की सूचना मिलते ही सरोजनीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। शुरुआती पूछताछ में महेश ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में दुबई जा रहा था। हालांकि, जब पुलिस ने बैग में तमंचा होने की वजह पूछी, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वह बार-बार बयान बदलता रहा, जिससे पुलिस का शक गहरा गया है।

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पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामला केवल लापरवाही का नहीं लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी किसी हथियार गिरोह से जुड़ा हो सकता है और वह सैंपल के तौर पर या किसी अन्य बड़ी साजिश के तहत इस असलहे को विदेश ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अब महेश के कॉल डिटेल्स और गोंडा में उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है ताकि इस नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके।

सुरक्षा पर उठे सवाल

एयरपोर्ट के बाहर से लेकर टर्मिनल के अंदर तक इतनी सुरक्षा परतों के बावजूद एक युवक अवैध हथियार के साथ चेक-इन काउंटर तक कैसे पहुंच गया, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल, सरोजनीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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