Lucknow airport runway will be open for 24 hours from tomorrow, timings of 10 flights will change लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा ,बदलेगा 10 फ्लाइटों का समय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow airport runway will be open for 24 hours from tomorrow, timings of 10 flights will change

लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा ,बदलेगा 10 फ्लाइटों का समय

लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा। ऐसे में फिलहाल 10 फ्लाइटों का समय बदल रहा है। शाम, रात या सुबह जाने वाली फ्लाइटों को दिन में शिफ्ट किया गया है।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:59 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा ,बदलेगा 10 फ्लाइटों का समय

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे 16 अगस्त से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट रनवे का मरम्मत कार्य, समानांतर टैक्सी वे बनाने का काम 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल 10 फ्लाइटों का समय बदल रहा है। शाम, रात या सुबह जाने वाली फ्लाइटों को दिन में शिफ्ट किया गया है। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की फ्लाइटें शामिल हैं।

लखनऊ चौधरी चरण_सिंह एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, 16 अगस्त से 10 फ्लाइटों का शेड्यूल बदल जाएगा। समय बदलने के बाद सुबह 8:20 बजे दिल्ली से लखनऊ आने वाली एआई 2499 अब दिन में 13:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेगी। इसी तरह वापसी में एआई 2500 सुबह 9:00 बजे की जगह दिन में 14:05 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही एआई 811 अभी रात 22:05 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचती है। यह 16 अगस्त से शाम 20:20 बजे आने लगेगी। यहां से रात 22:55 बजे जाने वाली एआई 812 शाम 20:55 बजे जाएगी। इसी तरह इंडिगो ने भी गोवा की फ्लाइट का समय बदला है।

ये भी पढ़ें:इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब
ये भी पढ़ें:यूपी में डबल मर्डर, घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या

आपको बता दें कि इसी तरह इंडिगो ने अपनी लखनऊ से मुम्बई और लखनऊ से गोवा के बीच की फ्लाइटों का समय बदला है, हालांकि अधिकृत रूप से गुरुवार की शाम तक एयरलाइंस ने पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। इंडिगो के सूत्रों ने बताया कि सितम्बर से एयरलाइंस कई बड़े बदलाव कर सकती है। इनमे कुछ नई फ्लाइटों को जोड़ना प्रमुख है।

Up News UP News Today Lucknow Airport अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |