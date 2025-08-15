लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा ,बदलेगा 10 फ्लाइटों का समय

लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे कल से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा। ऐसे में फिलहाल 10 फ्लाइटों का समय बदल रहा है। शाम, रात या सुबह जाने वाली फ्लाइटों को दिन में शिफ्ट किया गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे 16 अगस्त से 24 घंटे के लिए खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट रनवे का मरम्मत कार्य, समानांतर टैक्सी वे बनाने का काम 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल 10 फ्लाइटों का समय बदल रहा है। शाम, रात या सुबह जाने वाली फ्लाइटों को दिन में शिफ्ट किया गया है। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की फ्लाइटें शामिल हैं।

लखनऊ चौधरी चरण_सिंह एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, 16 अगस्त से 10 फ्लाइटों का शेड्यूल बदल जाएगा। समय बदलने के बाद सुबह 8:20 बजे दिल्ली से लखनऊ आने वाली एआई 2499 अब दिन में 13:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेगी। इसी तरह वापसी में एआई 2500 सुबह 9:00 बजे की जगह दिन में 14:05 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही एआई 811 अभी रात 22:05 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचती है। यह 16 अगस्त से शाम 20:20 बजे आने लगेगी। यहां से रात 22:55 बजे जाने वाली एआई 812 शाम 20:55 बजे जाएगी। इसी तरह इंडिगो ने भी गोवा की फ्लाइट का समय बदला है।